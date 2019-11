Los días de Diego en Gimnasia podrían llegar a su fin

Fueron 48 horas frenéticas de rosca y el oficialismo de Gimnasia protagonizó una situación difícil de creer. Pasaron de tener un nuevo candidato (Mauro Coronato) a que encabece Gabriel Pellegrino la lista para ir por una reelección a directamente no jugar en el futuro político inmediato del club.

Las idas y venidas son difíciles de creer y entender para quienes no están empapados en el universo gimnasista. Pero, para quienes conocen al dedillo al club platense, no es más que otra "mancha" para el tigre. "Gimnasia no se puede entender, así fue toda la vida", lo dice alguien del día a día del club.

Tras la inesperada decisión oficialista, empezó el silencio. Nadie dice está boca es mía. Del lado del espacio de Pellegrino, parecen haberse quedado sin servicios todos los teléfonos, porque nadie responde nada. El silenzio stampa marca el pulso de estas horas, mientras Mariano Cowen y Salvador Robustelli son los únicos candidatos confirmados para pelear por ser los sucesores de Pellegrino.

En el medio, Diego

Diego, que había advertido que "iba a ir con cualquiera", podría haber cambiado de decisión con la certeza que ni Gabriel Pellegrino ni nadie de su entorno surgido del consenso irá por la presidencia.

"Con Diego nunca se sabe", repiten en La Plata, esperando que el Diez aguante o no resuelva, únicamente, en base a seguirle los pasos a Pellegrino. Esta tarde hay entrenamiento en Estancia Chica y, allí, Diego podría entregar más certezas sobre su futuro. Por ahora, sigue el mismo camino que el oficialismo que lo trajo: Silenzio Stampa, como alguna vez dijo el "Coco" Basile.