Los firmantes del acuerdo nuclear se niegan a reimponer sanciones contra Irán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las cinco potencias que adhieren al acuerdo nuclear de 2015 se negaron hoy en Viena a reactivar las sanciones internacionales contra Irán aunque presionaron a las autoridades de ese país para que revierta sus recientes actividades atómicas.



"Irán ha dejado muy claro que todas las acciones son reversibles y que están listos para volver al pleno cumplimiento", aseguró el negociador chino, Fu Chong, en declaraciones a la prensa después de la reunión.



El pacto nuclear, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunta (JCPOA, por sus siglas en ingles), se ha estado desmoronando desde que Estados Unidos lo abandonara en 2018 y reimpusiera sanciones que han afectado seriamente a la ya frágil economía iraní.



Tras la salida unilateral de Washington y después de repetidas advertencias, Irán volvió a enriquecer uranio por encima de los valores permitidos por el acuerdo.



Con sus advertencias, Teherán esperaba que Francia, Alemania, Reino Unido, China y Rusia -las potencias firmantes menos Estados Unidos- le ofrecieran incentivos económicos que compensaran el efecto de las sanciones estadounidenses.



Al salir de la reunión, el representante iraní, Abas Araghchi, aseguró que las potencias "están interesados en encontrar soluciones prácticas para que puedan continuar su cooperación económica con Irán"



"Vemos esa seriedad entre estos países, pero, por supuesto, hay problemas y obstáculos en el camino", agregó, según la cadena de noticias CNN.



Por su parte, la representante de la Unión Europea Helga Schmid, quien presidió la reunión, subrayó que los participantes de la reunión tienen "la responsabilidad colectiva" de preservar el acuerdo.



"Insta a todos los participantes a informar a sus capitales, ya que todas las partes necesitan grandes esfuerzos", escribió Schmid en Twitter.



Mientras se desarrollaba la reunión, el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Christofer Burger, dijo, desde Berlín, que el enfoque de Iŕan era "inaceptable" y que los diplomáticos lo dejarían claro en la reunión de Viena.



"Subrayaremos que Irán debe revertir completamente sus violaciones del JCPOA", dijo.



Las potencias venían advirtiendo con invocar el mecanismo de resolución de disputas, que puede ser activado por cualquiera de los firmantes del JCPOA si Irán no cumple.



Dicho mecanismo, activa un proceso que podría llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU y que podría resultar en una reimposición de las sanciones que se levantaron en virtud del acuerdo.



El representante chino dijo que no hay un cronograma sobre cuando podría invocarse ese mecanismo en caso de ser necesario y subrayó que para Beijing, lo mejor es resolver los problemas con Irán a través de las conversaciones de JCPOA.



"Llevar este tema al Consejo de Seguridad no interesa a nadie, excepto a Estados Unidos tal vez", dijo.