Los Fundamentalistas: "El Indio siempre nos dijo que debíamos salir a tocar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari desde 2004 cuando arrancó su carrera a distancia de Los Redondos, se prepara para su gran presentación pública en solitario, que se desarrollará el 7 y 8 de marzo en el Estadio Malvinas Argentinas, con el apoyo del vocalista y un repertorio conocido para el público.



La decisión de salir a tocar las canciones de la banda pero sin el Indio surgió de manera impensada, a partir de la presentación que hicieron juntos en un show a beneficio del baterista Martín Carrizo -que fue parte de la banda- en noviembre del año pasado.



"Era inconcebible subir a un escenario sin él, pero se dio de una forma tan espontánea, natural y alegre, que nos dejó con las ganas. Creo que una vez que nos vio maduros y unidos, ahí él nos dijo: 'Algún día ustedes podrían salir a tocar', pero pensar en eso me daba más tristeza que otra cosa", dijo el tecladista Pablo Sbaraglia a Télam.



Sentado a su lado, con una cerveza, el guitarrista Gaspar Benegas comentó que "no tenía ningún sentido hacer canciones del Indio sin el Indio, pero salió de esta manera".



Benegas afirmó que después de hacer el concierto a beneficio del ex baterista del grupo, Martín Carrizo, hablaron con el Indio para continuar, a lo que encontraron no solo su apoyo, sino sus consejos y colaboración no sólo para cantar a través de una pantalla, sino también para facilitar pistas electrónicas que Solari tiene en su estudio: "No se regalen, hagan shows que estén a la altura del proyecto", les dijo.



"La fecha esa fue como un disparador, tuvimos que salir por una urgencia, sin pensarlo mucho, y fue tan positivo volver a comunicarse con ese público, los músicos y el repertorio, que nos cambió la cabeza a todos", dijo el guitarrista.



"También -acotó Sbaraglia- ocurre que él está involucrado de alguna forma. Mucho o todo es consultado. Nos da consejos, charlas. Concretamente, el concierto pasado grabó unas canciones para tocarlas virtualmente con él. Esta sigue siendo su banda".



Solari grabó con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado cinco discos de estudio y realizó presentaciones impactantes y multitudinarias, aunque en Olavarría fallecieron dos personas y luego de este concierto y debido al parkinson que lo aqueja, el ex cantante de Los Redondos anunció que por tiempo indeterminado se bajaba de los escenarios.



Así, se terminó gestando el show por Carrizo, los dos del Malvinas y la posibilidad de hacer otro el 28 de marzo en el Auditorio Municipal de Rosario, todos con una aparición virtual de Solari, a través de una pantalla, para cantar algunas canciones.



"En el concierto por Martín (Carrizo), cuando armamos la lista, tocamos más temas de Los Redondos, ahora vamos a salir con el gran repertorio de los cinco discos que hizo el Indio con Los Fundamentalistas. También elegimos temas de Los Redondos porque ya los tenemos incorporados para cantar", sostuvo Benegas.



Télam: ¿Se siente la presión por la ausencia del Indio?



GB: El peso unipersonal que cargaba el Indio ahora no lo carga nadie. Eso también es un alivio. Tenemos el mejor público del mundo con el mejor repertorio del mundo. Si bien ahora tenemos que aprender letras y cantar más o menos a la altura, tenemos todo a favor para que esté todo bien. Ese universo creado por él está ahí. Es una energía que se disfruta mucho. Ninguno va a tener la presión que él tenía.



PS: Yo creí que sentía presión antes, cuando tocábamos con él. Ahora, el foco de la presión estará en otro lado. Sólo ponerle la voz es un nervio muy difícil de manejar. Esa presión es diferente. Acá somos más pares con el público, entre todos tratamos de armar esta situación festiva. En algún momento pensé: "Cómo se me ocurre cantar estas canciones". Y si bien la experiencia fue buena, esa sensación la sigo teniendo.



T: ¿Cómo se reparten las canciones para cantar?



GB: Con los años, muchas veces si ensayábamos sin el Indio, empezábamos a fallar por la falta de la voz, que era la guía. Y algunos balbuceaban y de ese balbuceo pasaban a cantarlo muy bien. Yo aprendí a cantar en Los Fundamentalistas, Pablo cantaba todos los de Los Redondos.



PS: El Indio es inimitable y quedás en ridículo. Todos los que cantamos tenemos nuestros discos, proyectos y forma de decir las canciones. En función de los registros y los gustos nos repartimos las canciones. Yo soy fan de Los Redondos y son canciones que toco y conozco desde los 14 años y tímidamente le daba voz en los ensayos, incluso en canciones en las que el registro quizá no me quedaba tan cómodo.