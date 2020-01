Los granos subieron en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los granos cerraron con ganancias en el mercado de Chicago como consecuencia de mayores ventas de granos de Estados Unidos a China en el marco de la próxima firma entre ambos países de un acuerdo que ponga principio al camino para la resolución del conflicto comercial que mantienen hace más de un año.



El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,13% (US$ 0,46) hasta US$ 346,95 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,07% (US$ 0,28) para concluir la jornada a US$ 351,36 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en "grandes ventas agrícolas" de Estados Unidos a China, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario.



Dichas exportaciones se dieron tras el anuncio por parte del presidente del país norteamericano, Donald Trump, de que el acuerdo Fase 1 entre ambas potencias se firmará el 15 de enero.



Sus subproductos acompañaron la suba con un salto del aceite del 1,39% (US$ 10,58) hasta US$ 770,94 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,23% (US$ 0,77) para cerrar a US$ 331,35 la tonelada.



Por su parte, el maíz ganó 0,96% (US$ 1,48) y cerró a US$ 154,13 la tonelada a la espera de datos de avance de cosecha en Estados Unidos y mayores detalles respecto al acuerdo comercial entre China y EE.UU.



Por último, el trigo creció 0,26% (US$ 0,55) y concluyó la sesión a US$ 205,86 la tonelada y tocó su precio más alto desde agosto de 2018.



"En términos generales, se presenta una fuerte demanda externa del cereal y el clima seco amenaza las áreas agrícolas de Rusia, el principal exportador mundial de trigo, y Australia, al mismo tiempo que se esperan fuertes compras agrícolas por parte de china a Estados Unidos que refuerzan los aumentos en las cotizaciones", explicó la BCR.