Los gremios estatales de Chubut reclaman el pago del medio aguinaldo y el sueldo de diciembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los gremios estatales de Chubut se retiraron sin respuestas de la reunión que mantuvieron hoy con funcionarios provinciales, a quienes reclamaron el pago de la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado, y precisiones sobre el cronograma de pagos para el mes de diciembre, sobre el que no se brindó información oficial.



"En casa de gobierno nadie pone la cara, nos recibió el secretario general de la Gobernación, Carlos Relly y nos dijo que esperaban novedades de Buenos Aires por fondos que nunca llegan" dijo al terminar la reunión el dirigente de ATE Edgardo Hompanera.



El sindicalista se quejó en diálogo con Télam porque "esta es la única respuesta que existe para los problemas que tenemos, rezarle a 'San Alberto' para ver si el Presidente libera fondos y así nos paguen el medio aguinaldo y comienzan a pagar los primeros rangos de la masa salarial de diciembre, que para las categorías más bajas no llegan a los 25.000 pesos".



Los gremios estatales, nucleados en la llamada Mesa de Unidad Sindical (MUS), que integran los docentes, viales, trabajadores de la salud y una facción de ATE, se movilizaron hoy a Casa de gobierno buscando que se les pague el medio aguinaldo adeudado y que se fije un cronograma de pago del mes de diciembre, que se viene pagando en cuotas.



El estado chubutense tiene un déficit mensual de 1.000 millones de pesos en las cuentas públicas y necesita en lo inmediato 800 millones para completar el pago del medio aguinaldo y 4.000 millones para hacer frente a la masa salarial de diciembre.



El gobernador Mariano Arcioni y el ministro de economía Oscar Antonena viajaron hoy a la ciudad Autónoma de Buenos Aires para gestionar ante el gobierno federal los fondos necesarios para hacer frente a obligaciones, mediante la colocación de deuda a través de Letras de Tesorería o subsidios reintegrables.



El dirigente del gremio docente, Santiago Goodman, expuso al terminar la reunión con el secretario general de la Gobernación que "no hay ningún tipo de respuesta a nada, certeza cero por parte del gobierno que anunció el pago a tres sectores de la administración pública y que cuando le preguntamos el criterio nos dijeron que eran entes autárquicos, una verdadera vergüenza".



En el mismo sentido opinó el dirigente del SiSaP (sindicato de la salud provincial) que ratificó la continuidad del paro de 48 horas en los hospitales públicos que comenzó hoy.