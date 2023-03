Luego de lograr cerrar paritarias en torno al 30% para el primer semestre del año, desde marzo, gremios con mayor poder de fuego comienzan a hacer tambalear la meta de 60% anual a la que aspira el Gobierno, para cumplir con lo que fijó el Presupuesto 2023.

Con los datos de los dos primeros meses de año y marzo en torno al 7%, los analistas anticipan que la inflación proyecta un 113% para el año, las centrales de trabajadores afianzan negociaciones trimestrales y buscan recompensas, para evitar que los sueldos pierdan contra la evolución de precios.

Aunque, en promedio, los acuerdos sellados hasta el momento celebran un incremento de 30 o 40 por ciento para el primer tramo del año, los de peso como La Bancaria acceden a través de compensaciones especiales a incrementos que agotan la pauta oficial en pocos meses.

Los próximos días la definición de sectores como Comercio, Metalúrgicos, Construcción, Empleados de Edificios y Petroleros -que ya anticiparon que no accederán a una actualización anual de 60 puntos-, darán un vuelco al panorama paritario.

"No hay dudas de que el escenario es complejo pero la aeronavegación es una actividad en plena recuperación y no vamos a resignar poder adquisitivo", dijo un referente del sector de aeronavegación a El Cronista y aseguró que no hay más pautas anuales por la constante evolución de la inflación.

¿Solución o más fuego a la inflación?

"La paritaria trimestral es algo que ya está instalado desde hace algunos años en unos pocos sectores (SMATA, Sanidad y alguno más)", aseguró Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

"En el resto de las negociaciones -aclaró- lo que veníamos teniendo eran paritarias formalmente anuales, pero materialmente más cortas ya que todas tenían varias revisiones en el año".

Hasta el momento, no hay ninguna paritaria que vaya más allá de agosto, por lo que "todo indica que vamos a formalizar algo que pasaba en la práctica: paritarias más cortas y luego ver", explicó.

La lógica responde a la propia dinámica de alta inflación, donde "todos los contratos, no solo los salariales, se pactan por períodos más cortos", agregó.

En ese sentido, el especialista no hizo un panorama optimista al marcar que "nada bueno puede salir de ahí".

Aunque, efectivamente, con esta aceleración de aumentos "con suerte" se le podrá ganar a la inflación en algún período puntual, "el final del camino es muy malo", afirmó Campos.

El último bastión

La caída en el ingreso de divisas del agro no sólo golpeará al sector agropecuario, reducirá el margen para el pagar importaciones para el sector productivo, por eso, es esperable que la actividad económica se enfríe.

"Queda el consumo privado (70% del PIB) como único componente de la demanda agregada a la que apostará el Gobierno para evitar una mayor caída del PIB en 2023", describe un informe de Ecolatina.

En ese punto describe que el Gobierno sabe que evitar una caída del salario real del sector formal "será vital" por eso apostará por sostener el salario real "hasta donde se pueda".

Sin embargo, según el análisis privado, la vía no será la desaceleración de la inflación sino la aprobación de incrementos que intenten alcanzarla.

Paradójicamente, este contexto no sólo estimulará la evolución de precios, además, "contribuido a amplificar la brecha en los ingresos" entre los sectores formales e informales.

Paritaria trimestral

El gremio de Aeronavegantes que representa a cerca de 2000 trabajadores tripulantes de cabina, es un caso testigo.

Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, se encuentra en plena negociación de la segunda pauta trimestral que se sumará a dos aumentos de 12 y 14 por ciento que ya fueron acordados para los meses de febrero y marzo.

Luego de acumular un 105% en el 2022, los aeronavegantes llegarían a junio con un 45% de incremento en sus salarios, tan sólo a 15 puntos de la meta de 60% a la que aspira el gabinete que lidera Sergio Massa.

Luego con el escenario electoral "más definido" tanto los dirigentes de Aerolíneas Argentinas como los trabajadores que representa Juan Pablo Brey, tienen previsto volver a la negociación.

La actividad aérea atravesó un incremento del 196% en 2022, luego de la pandemia, lo que equivale a 11 millones de pasajeros y pasajeras transportadas por Aerolíneas Argentinas.

Para este 2023, lo datos de actividad son muy optimistas ya que se proyecta que los pasajeros subirán a 13 millones, lo que significa "romper la marca histórica de nuestra aerolínea de bandera", señaló el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes en el marco de la celebración de los 70 años de la entidad.

