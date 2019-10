Los hinchas de Newell's agotaron las entradas para ver a Diego Maradona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las entradas de socios y no socios para ver el martes el partido entre Newell's y Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Diego Maradona, se agotaron, informó hoy una fuente del club del Parque Independencia a Télam.



"No hay más entradas para verlo a Maradona. Se agotaron", advirtió un dirigente "rojinegro", aunque no entregó precisiones sobre la cantidad de localidades vendidas ni sobre el monto de la recaudación.



En este sentido, otro vocero del club del Parque Independencia reconoció a esta agencia que "el club tiene unos 22 mil socios en condiciones de entrar gratis a la cancha".



En tanto, un dirigente "rojinegro" se quejó "por la cantidad de protocolos que entregamos, que podrían haber sido vendidos como las plateas no socios, a 2.500 pesos cada uno, y recaudar mucho más".



Las entradas para el partido del martes a las 19.10 entre Newell`s y Gimnasia, por la undécima fecha de la Superliga, comenzaron a venderse la semana pasada por la página web BoleteríaVip, con valores de entre 1.500 pesos la popular no socio hasta 2.500 pesos la platea no socio.