Los independentistas consultarán a sus militantes si levantan el veto a Sánchez en España

El partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció hoy que consultará a sus militantes si levanta o mantiene el veto al gobierno de coalición pactado entre los socialista y la izquierda en España, una decisión que puede definir el futuro político del país.



"¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?", es la pregunta que ERC hará el lunes a los miembros de su partido.



Si bien la decisión no es vinculante, pesará en la posición final que adopte el consejo nacional de ERC, partido liderado desde la prisión por el ex vicepresidente Oriol Junqueras, quien fue condenado a 13 años de prisión por sedición por su papel en el fallido proceso de secesión de 2017.



La consulta será por voto electrónico, comenzará a las 9 y culminará a las 20 del lunes (16 de Argentina), según la prensa catalana.



Los dirigentes independentistas ya transmitieron al Partido Socialista (PSOE) del presidente en funciones y ganador de los comicios del 10 de noviembre, Pedro Sánchez, que su condición para facilitar su reelección era que se creara una mesa de negociación entre Cataluña y España para abordar el conflicto secesionista.



Sánchez, por su parte, respondió a ERC que tanto el PSOE como sus socios de gobierno, Unidas Podemos, son los únicos partidos a nivel nacional que apuestan por el diálogo con Cataluña, aunque siempre dentro del marco constitucional.



En ese sentido, remitió las negociaciones a una mesa de partidos que existe en el ámbito del parlamento catalán, algo que los independentistas consideran insuficiente.



Con este panorama, y bajo una fuerte presión de los sectores radicales que exigen mantener el bloqueo a un gobierno de Sánchez con UP, la cúpula de ERC lanzó la consulta, cuyo resultado difícilmente será a favor de una abstención.



Con sus líderes presos y movilizados en las calles de forma permanente para rechazar las duras condenas de prisión contra sus líderes, los militantes son quienes precisamente mantienen la posición más combativa.



Por otro lado, la pregunta en sí misma traslada la postura de la cúpula partidaria, que defiende mantener el veto si no hay mesa de diálogo.



"Como partido seguiremos trabajando para conseguir una solución democrática al conflicto entre Cataluña y el Estado pero si no hay ningún acuerdo en este sentido, creemos que no nos tenemos que mover", señalan los secesionistas de ERC, cuya abstención es indispensable para que Sánchez se mantenga en el poder.