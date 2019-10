Los informáticos quieren regular la actividad como profesión de riesgo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los profesionales del área de tecnologías de información y las comunicaciones (TICS) crearon una entidad de carácter nacional, con el objetivo de que los diferentes distritos provinciales regulen la actividad por considerarla "de riesgo". "La ley de educación superior establece que las carreras de riesgo deben ser reguladas, y los informáticos cada vez tenemos más responsabilidad, y podemos hacer daño a mucha gente", dijo a Télam el secretario del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en la Ciudad de Buenos Aires, Ignacio Bengochea. Agregó que "una falla en sistemas puede causar muchas muertes, catástrofes, y no hay conciencia de eso", por eso desde los propios profesionales quieren "jerarquizar la profesión" con la creación de consejos profesionales en las provincias que no tengan, y la implementación por distrito de una "ley de colegiación" para que cada profesional se matricule. Ahora los representantes de las diferentes entidades aprobaron la creación del Clúster de Entidades Profesionales Argentinas de Tecnologías de Información y del Conocimiento (Cepatic). En esta actividad, reconoció Bengochea, "hay mucho autodidacta que es bienvenido, siempre que tenga a su lado a un profesional", ya que "uno de los temas más sensibles del Consejo de profesionales es la ética en la actividad". Hoy por hoy las cuentas bancarias, las historias clínicas, las comunicaciones, los sistemas de semáforos y transporte público dependen para su funcionamiento del trabajo de los programadores. Bengochea comentó que en provincias como Córdoba, que tiene ley de colegiación hace 30 años, "el profesional que no se matricula no es sancionado". Al escenario de mayor responsabilidad de los profesionales TICS, se agrega que como la industria demanda cada vez más recursos humanos, "las empresas toman a los estudiantes de las carreras informáticas cuando aun están cursando primero o segundo año". "Ahí necesitamos el apoyo de las empresas para que los estudiantes terminen la carrera", agregó el dirigente profesional. En el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC), por primera vez en 18 años, la semana pasada ganó las elecciones una lista opositora a la conducción. La lista Unidad y Jerarquización promovió una "campaña de matriculación" con mayor participación de jóvenes profesionales, entre otras propuestas.