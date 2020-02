Los manifestantes en Irak rechazan al nuevo premier

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un día después del nombramiento del nuevo primer ministro en Irak, los manifestantes que hace cuatro meses que acampan en plazas de todo el país y exigen un cambio político profundo rechazaron la designación de Mohamed Taufiq Alaui y pidieron, nuevamente, por un dirigente independiente de los partidos que dominan el Parlamento.



"A pesar de las condiciones presentadas muchas veces en las plazas de las manifestaciones (...) la autoridad de represión política insiste en llevar al país a lo desconocido", aseguró uno de los voceros de las protestas, que pidió no ser identificado y leyó un comunicado consensuado en asamblea, según la agencia de noticias EFE.



El presidente iraquí, Barham Saleh, encargó ayer a Alaui formar un nuevo gobierno para reemplazar al que renunció acosado por manifestaciones multitudinarias en las calles.



"No hacer caso al pueblo es cosa del pasado y no vamos a permitirlo otra vez", advirtieron los manifestantes en su comunicado y llamaron a los colectivos que encabezan las protestas en otras ciudades del país a "preparar una escalada pacífica" para los próximos días.



Uno de los manifestantes reiteró los reclamos acordados en la plaza Tahrir en el centro de Bagdad.



"Desde que salimos a las plazas estamos pidiendo un primer ministro independiente y aceptado por las manifestantes, pero parece que los partidos están insistiendo a imponer su voluntad a la calle", dijo a EFE Faras Abbas, de 25 años.



"Alaui asumió la cartera de Telecomunicación durante el Gobierno del ex primer ministro Nuri al Maliki, y no ofreció nada ni tuvo éxito en luchar contra la corrupción en el ministerio", agregó.



En medio de la crisis política desatada por las protestas opositoras -horizontales y sin líderes partidarios-, Estados Unidos asesinó en Bagdad a uno de los comandantes iraníes más poderosos y una de las figuras más influyentes en el nuevo escenario político iraquí.



El ataque desató una ola de manifestaciones en Irán e Irak, una serie de bombardeos en el país de Teherán y sus milicias iraquíes aliadas, y, por un momento, el temor a una escalada militar internacional pareció detener el avance de las protestas civiles.



Sin embargo, en las últimas semanas, grupos de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad para mantener sus campamentos en las calles y, hoy, prometieron una nueva protesta masiva en todo el país en contra de la designación del nuevo premier y de la continúa influencia de potencias extranjeras como Irán y Estados Unidos en la política del país.



En ese contexto, el gobierno de Irán anunció hoy su apoyo al nombramiento de Alaui.



La Cancillería iraní se mostró optimista de que Alaui pueda "cumplir con las demandas legítimas del pueblo iraquí y las principales autoridades religiosas para lograr un Irak estable y con una posición regional importante", según un comunicado difundido a la prensa.