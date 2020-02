Los médicos de los hospitales bonaerenses reclamaron aumento salarial y cláusula gatillo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los profesionales de la salud de los 80 hospitales públicos bonaerenses reclamaron hoy un aumento salarial y la aplicación de la "cláusula gatillo" para actualización de haberes, en la primera reunión paritaria en la que el ministro provincial del área, Daniel Gollán, se comprometió a regularizar la situación del personal precarizado.



En el encuentro de la Cicop con Gollán también estuvieron la ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, y su par de Economía, Pablo López.



El secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop), Pablo Maciel, explicó a Télam que "planteamos la acuciante situación salarial que atraviesa el sector tras haber perdido un 35% de nuestro salario".



"Además de plantear la recuperación de lo perdido, proponemos la cláusula gatillo para no volver a perder frente a la inflación de aquí en adelante", puntualizó Maciel.



Remarcó que exhibieron también "reclamos extra-salariales que tienen que ver con condiciones de trabajo y propusimos la puesta en funcionamiento de mesas de trabajo especificas, que fueron acordadas y comenzarán la semana que viene".



"Habrá una mesa de trabajo sobre violencia, ya que han recrudecido los hechos de violencia" contra médicos, "y también la puesta en marcha de una mesa sobre desgaste laboral para regularizar la situación previsional que está sin resolverse desde 2015", dijo.



El dirigente expresó que "el gobierno dejó en claro que la pauta salarial se discutirá el viernes en la paritaria general del Estado y Gollán asumió el compromiso de regularizar la situación de los precarizados de nuestro sector".



La ministra Ruiz Malec explicó que hoy hubo "un inicio del diálogo paritario y un diagnóstico común sobre las deficiencias estructurales del sistema de salud pública".



"Desde diciembre nuestro gobierno se comprometió a no demorar la atención de los reclamos de los profesionales de salud, que siempre quedaban relegados en relación con los estatales encuadrados bajo la ley 10.430", detalló. Y afirmó que "nos comprometimos a tener una nueva reunión donde abordar el tema salarial la semana que viene".



Gollán coincidió con los representantes gremiales en el preocupante diagnóstico de situación de la salud pública y se comprometió a atender los reclamos en mesas técnicas.



"Este va a ser un gobierno de puertas abiertas para reconstruir el sistema de salud que así como está no va más", graficó. Y confirmó que se reactivarán dos plantas de producción pública de medicamentos y que se pondrán nuevamente en funcionamiento los centros de atención de salud mental y de adicciones.



"La producción pública de medicamentos es nuestra bandera desde hace 30 años por convicción y por economía, porque no se puede seguir pagando fortunas por medicamentos que se pueden producir acá", concluyó.