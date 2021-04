Los médicos del Hospital de Albardón piden más personal para enfrentar la segunda ola de Covid-19

Un grupo de profesionales de la salud del hospital Gioardano de Albardón presentó una nota a sus superiores para pedir por mayor cantidad de empleados que los ayuden a combatir la segunda ola de coronavirus.

En una nota dirigida al jefe de Zona Sanitaria III y a la directora del hospital Sonia Sánchez los médicos aseguraron que "exigimos retomar las guardias de 24 horas con dos médicos por día para mejorar la calidad de atención", aseguraron.

"Los médicos de guardia y el resto de los médicos no aceptamos la imposición que consideramos que es autoritaria persecución laboral discriminación y antidemocrática", con estas palabras los profesionales definieron la situación que atraviesan.

Además de necesitar personal los médicos aseguraron que "no tenemos los requerimientos necesarios para la atención de pacientes Covid-19 no hay rayos X, no hay estado ácido base en laboratorio y no hay kinesiología", relataron los profesionales.

Los médicos aseguraron que están dispuestos a colaborar en este contexto de emergencia sanitaria y para ello proponen que se realice una redistribución de los profesionales de la zona.

En medio de esta situación los firmantes de la nota solicitaron "amparo legal y gremial y audiencia en carácter de urgencia con el jefe de sanitaria de la Zona Sanitaria III y directora del nosocomio con la participación del Sindicato Médico", concluye el texto.

La nota en cuestión fue publicada en el perfil de redes sociales del Sindicato Médico desde donde aseguraron que harán gestiones para poder concretar la reunión que piden los trabajadores. Desde el inicio de la pandemia esta entidad gremial viene denunciando falta de insumos y reclamando mejoras en las condiciones de trabajo.