Los municipios también suspenden el aumento a sus empleados en San Juan

Ahogados financieramente por la pandemia del coronavirus y la baja de la actividad económica, los municipios sanjuaninos seguirán la misma línea que la provincia y congelarán los incrementos salariales previstos para este mes y julio. Los intendentes, incluso, aseguraron que necesitarán asistencia y no descartaron tener que salir a tomar deuda.

Como le pasa a la Nación y las provincias, los municipios sufren una profunda baja de ingresos desde que rige la cuarentena para contener el avance del coronavirus. Entre marzo y abril, la recaudación y la coparticipación que llega a las comunas se retrajeron entre un 30 y un 40% y los recursos ya no alcanzan para pagar todo lo presupuestado.

El diagnóstico llevó a los intendentes a utilizar la misma herramienta que anunció esta semana el Gobierno central para los empleados de la administración pública provincial. Los jefes comunales aplicaron el 5,5% correspondiente a marzo, pero prorrogarán los incrementos del 3,5 y 4,5% que habían pactado con los gremios UPCN y el SUOEM.

“No es una medida simpática, nos hubiera gustado no hacerlo, pero es una situación extraordinaria”, aseguró el intendente de Rivadavia, el opositor Fabián Martín. Desde el oficialismo, el capitalino Emilio Baistrocchi sostuvo que “esta crisis es inédita, los recursos siguen cayendo y obliga a tomar acciones indeseadas”.

Los aumentos salariales no quedaron derogados, sino que se postergan en el tiempo. Los intendentes piensan convocar a los gremios en los próximos meses, para analizar en conjunto cuándo estarían dadas las condiciones económicas y financieras para aplicarlos.

Por el momento, todo es incertidumbre. Ninguno de los jefes comunales consultados por este diario se animó a arriesgar cuándo podrían hacer efectivo el pago. “Nadie sabe lo que pueda llegar a pasar, esto es una cuestión de día a día”, sostuvo en vallisto Omar Ortiz, quien agregó: “Estamos juntando la plata de los sueldos como podemos”.

Aunque todos dijeron que están tomando medidas para ir achicando gastos en otras áreas, los sueldos representan entre el 55 y 65% de las erogaciones de las comunas. Una incidencia presupuestaria muy alta como para quedar a resguardo de cualquier ajuste frente a la fuerte baja de los recursos fiscales que está trayendo la cuarentena.

Municipios como Rawson y Jáchal no pactaron un incremento escalonado como la provincia, porque se mueven por el Convenio Colectivo de Trabajo y los haberes se mueven cada vez que los hace el salario mínimo vital y móvil. Previendo El rawsino Rubén García y el norteño Miguel Vega dijeron que los haberes quedaron congelados, previendo que a mediados de año suele reunirse el Consejo del Salario a nivel nacional.

La provincia no sólo tuvo que prorrogar los aumentos, sino que también resolvió salir a tomar deuda para financiar el déficit que calcula tener a fin de año. Después de que los diputados dieran el OK por ley, la administración de Sergio Uñac quedó en condiciones de emitir letras o pedir créditos por un total de $8.000 millones, aunque en principio sólo ocupará el cupo de $3.000 millones.

Si la crisis persiste o se agudiza, los intendentes prevén pedirle ayuda primero al Estado provincial para pagar sueldos y como última alternativa, tienen el mercado financiero. “No queremos llegar a eso, pero en nivel de incertidumbre hace que no podamos descartar nada”, aseguró Cristian Andino, el jefe departamental de San Martín.

“Nosotros somos un municipio de tercera categoría y no sé si estamos habilitados a pedir un crédito, pero si no queda otra habrá que buscar una vía”, sostuvo el ullunero Leopoldo Soler. Mientras que el pocitano Armando Sánchez aseguró que “si la provincia no nos puede ayudar como lo hizo siempre, si hace falta, está la posibilidad de tener que tomar deuda”.

Protagonistas

Jorge Espejo/Iglesia

“La verdad es que no los recursos no nos alcanza para pagar el 8%. Creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo hasta que pase la crisis”.

Juan José Orrego/Santa Lucía

“No tenemos otra alternativa que suspender el aumento, lo aplicaremos cuando la situación permita hacerlo. Tomar deuda es la última opción”.

Emilio Baistrocchi/Capital

“Desde tomamos medidas para achicar el gasto, pero esta pandemia hace que los fondos no alcancen. No puedo descartar nada de acá en más”.

Cristian Andino/San Martín

“La coparticipación cayó bruscamente en marzo y abril y en mayo va a ser peor. Creo que nadie pueda asegurar que no vaya a tener que endeudarse”.