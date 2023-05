Nueva Zelanda, el rival de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 no estuvo sola este viernes en el estadio Del Bicentenario. La selección oceánica fue alentada por los familiares de los jugadores que llegaron dos horas antes del inicio del partido en una particular movilidad.

Lejos del 5-0 final con el que cayeron ante Argentina, lo más llamativo para los neozelandeses fue el colectivo de línea de los años 90 de San Juan que lo depositó en el ingreso mismo a la zona de plateas.

Tanto fue el asombro, por considerarla una movilidad que ellos no están acostumbrados a ver en su país, que su arriba al estadio pocitano se hizo notar. A tal punto que dentro del “micro” cantaban y agitaban las banderas de su país con las que luego ingresaron a modo de capa sobre sus espaldas.

Uno de ellos era familiar de Benjamin Wallace, y calzaba la campera de la selección con el nombre de su familiar, a la vez que gritaba “come on New Zealand” (en español: vamos Nueva Zelanda).

Los 100 metros desde donde los dejó el colectivo, hasta superar el control de ingreso al Bicentenario, no pararon de alentar y mostrarles a todos los colores de su bandera con un gran gesto de hermandad en la previa de una fiesta que tuvo final feliz para la Selección Argentina.