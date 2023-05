La siesta sanjuanina no fue la misma este miércoles, el microcentro se paralizó con la llegada de la Selección Argentina Sub 20 a la provincia, para disputar el viernes el partido ante Nueva Zelanda que cerrará el grupo A del Mundial Sub 20 que se juega en Argentina y con San Juan como sede.

Con la albiceleste ya clasificada a octavos, pero que en el estadio San Juan Del Bicentenario definirá si se queda con el grupo para continuar en la provincia, tuvo su arriba ante cientos de sanjuaninos que la esperaron en el ingreso del hotel Alcazar.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con la calle Laprida cerrada y cercada, el colectivo que trajo a los pibes argentinos ingresó en contramano y cuando la puerta se abrió la ovación cayó. Los integrantes del cuerpo técnico descendieron hasta que lo hizo el entrenador Javier Mascherano, para ganarse la primera ovación de la tarde.

Luego, uno a uno fueron apareciendo los futbolistas con la gente gritando su nombre y registrando todo en sus celulares. Hasta que el lateral izquierdo de Boca, Valentín Barco, puso pie en suelo sanjuanino, para ser aplaudido y por lejos el más solicitado por los fanáticos de la selección. Automáticamente el “Colo” se acercó a los sanjuaninos para sacarse fotos y saludarlos con total amabilidad y predisposición.

Mientras tanto el resto del plantel albiceleste ingresaba al hotel. Misma puerta por la que Mascherano salió para ir al encuentro con el público. Selfies tomadas por el propio “Jefecito”, mientras firmaba autógrafos y dejaba sellado su nombre en varias camisetas celestes y blancas.

Con los sanjuaninos abarrotados para estar lo más cerca posible de los juveniles comenzaron los cánticos y el “muchachos”, que fue himno en Qatar con la mayor campeona del mundo, salió de cada garganta para darle el apoyo a la Sub-20, que de ganar la zona permanecerá en la provincia por nueve días, ya que de quedarse con la zona, el miércoles 31 volverá a presentarse en el estadio pocitano.

Publicidad

Fue el primer contacto con la Selección Argentina Sub-20 en tierra sanjuanina, que entrenará hasta el día del partido en cancha de San Martín, para el viernes afrontar el duelo ante Nueva Zelanda con un estadio lleno en lo que será otra fiebre albiceleste, porque Argentina ya está en San Juan.

El dato

La Selección Argentina enfrentará el próximo viernes, a las 18, a Nueva Zelanda en el último partido del grupo A.