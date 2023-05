Alejo Véliz, el delantero de la Selección Argentina Sub 20, no estuvo solo en el gran triunfo de la albiceleste en el estadio Del Bicentenario por 5-0 frente a Nueva Zelanda que la clasificó primera en el grupo A en el Mundial Sub20. Al espigado atacante de Rosario Central lo acompañó desde la platea toda su familia. Padres, hermanos, primos y tíos recorrieron los 900 km que separan la provincia de Bernardo de Irigoyen, el pueblo natal de Alejo.

Y la explosión máxima la tuvieron en el final del partido, cuando capitalizó el centro que llegó desde la izquierda para meter el frentazo que tuvo destino de red para gritar el quinto gol y festejarlo con los suyos, señalándolos.

Su mamá Andrea no pudo ocultar tanta felicidad. “Es un sueño del que todavía no caigo, cada sacrificio hecho tiene su logro y ahora vale mucho más”. Para continuar: “desde que empezó en Central hasta este presente en la selección se me pasó todo tan rápido, porque nos costó que llegue acá y verlo hoy jugar y hacer un gol es una alegría inmensa”.

Los Véliz son oriundos de Bernardo de Irigoyen, una localidad santafesina que se encuentra a 90km de Rosario. “Alejo es el ídolo del pueblo y con esto de la selección aún más. En el pueblo están todos alborotados por su presente y están atentos para ver si juega. Yo vivo en La Rioja y allá pasa lo mismo. Alejo pasa por un gran momento y lo vemos en cada lugar por el que vamos”, manifestó Sebastián, el hermano del goleador albiceleste.

Al igual que su mamá, manifestó que están atravesando “un sueño”, y por eso “siempre acompañando y agradeciendo a Alejo por todo lo que está consiguiendo con el fútbol porque la viene peleando por esto y es hora de empezar a disfrutarlo”, manifestó.