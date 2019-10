Los puestos de trabajo crecieron 0,6% interanual en el segundo trimestre de 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó hoy que los puestos de trabajo registraron una suba de 0,6% en el segundo trimestre de 2019 respecto de igual lapso del año anterior. De esta manera, existen 20.571.000 puestos de empleo. "En el segundo trimestre de 2019 los puestos de trabajo totales dan cuenta de un incremento de 0,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a una variación de los puestos de trabajo asalariados de -0,2% y de un aumento de los puestos de trabajo no asalariados de 3,2%", informó hoy el Indec. Dentro de los puestos de trabajo asalariados, el Indec verificó una baja de -1,1% para los registrados y un crecimiento de 1,8% en el caso de los puestos de trabajo asalariados no registrados. La cifra total de puestos de trabajo del segundo trimestre de 2019 se compara con los 20.445.000 empleos del mismo trimestre de 2018. El total de puestos de trabajo asalariados computados al cierre del segundo trimestre, se compone con 10.634.000 posiciones de asalariados registrados; otros 4.809.000 no registrados y 5.129.000 puestos de trabajo no asalariados. El sector público registró, según cifras del Indec, 3.485.000 puestos de trabajo y el sector privado explicaba 17.086.000 posiciones al fin del segundo semestre de este año.