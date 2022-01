Los recursos 2021 de la provincia crecieron 13 puntos más que la inflación

El Gobierno provincial festeja por estas horas no haber perdido frente a uno de los peores flagelos de la economía argentina que pega duro en los bolsillos de la gente de a pie y las cuentas públicas. Los ingresos del Estado sanjuanino a lo largo de 2021 aumentaron 64,3% en comparación a 2020 y lo más importante es que esa diferencia superó por más de dos dígitos a la inflación interanual, que estuvo por encima del 50%.

En Hacienda afinaban este lunes el lápiz, para comenzar a sacar conclusiones de las variables que dejó la ejecución presupuestaria del año pasado. El dato más general ya ofrece buenas noticias: los fondos que logró embolsar la provincia crecieron más que la inflación.

Según la subsecretaria de Hacienda, Eliana Mattar, entre la coparticipación federal de impuestos que llegó de la Nación entre enero y diciembre y la recaudación local, el Estado sanjuanino se hizo de $130.883 millones y ese número representa un 64,3% más que los $79.653 millones que ingresaron en 2020.

La inflación interanual (de noviembre a noviembre, porque todavía el INDEC no difunde el dato de diciembre 2021) fue de 51,2%. Es decir, el incremento de los recursos del Estado fue 13,1 puntos superior al índice de precios. Dicho de otra manera, la provincia logró embolsar más dinero que lo que subió su costo.

La meta presupuestada también fue superada. La administración uñaquista esperaba conseguir $104.313 millones en todo 2021 y los ingresos efectivamente logrados fueron de $26.570 millones más, lo que implica un incremento de 25,4%.

Según Mattar, esos $26.570 millones “nos permitieron sostener, entre otras cosas, el plan de obra pública que es prioridad para el gobernador, programa de empleo como el San Juan Trabaja, subsidiar tasas para el sector productivo y el plan de reconversión de riego para el agro”. A todo eso sumó los aumentos salariales que tuvieron los agentes de la administración pública para no quedar en desventaja con la inflación (el último se anunció la semana pasada y consistió en agregar 4 puntos que se suman a los 7 previstos para enero, totalizando una mejora del 11%).

El aumento de un año a otro se explica, en parte, en que en 2021 hubo menos restricciones por la pandemia del coronavirus y eso permitió reactivar paulatinamente el motor económico de la provincia, hasta llegar a una situación prácticamente normalizada en su totalidad. Se notó en los aumentos que reflejaron dos de los impuestos que gravan el consumo y que forman parte de las recaudaciones nacional y local: IVA e Ingresos Brutos.

La ejecución presupuestaria terminó equilibrada otro año más, aun cuando la pandemia obligó a gastos que no estaba trazados inicialmente. Eso, ponderó Mattar, “nos permitió no tocar el Fondo Anticíclico y no tener que tomar el crédito que está autorizado desde 2020 por la Cámara de Diputados”.

Dato

El mejor mes para la recaudación provincial fue diciembre. Es una tendencia de hace años y tiene que ver con el incremento que se suele dar del consumo.