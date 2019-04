Los remedios que más usan los jubilados aumentaron hasta un 600%

En los últimos 5 años el aumento en los medicamentos que más utilizan los jubilados fue tal que no llegaron a equipararse con las subas en las jubilaciones. Es que en algunos casos, por ejemplo en los remedios usados para las enfermedades cardiovasculares, unas de las más comunes en la tercera edad, las subas van desde el 210% al 600%. Mientras que, los haberes solo aumentaron 172% en este mismo periodo. Estos datos surgen del informe sobre la situación de las personas mayores denominado “El impacto inflacionario en los medicamentos”, el mismo fue publicado por el Centro de Economía Política de Argentina. En San Juan, esto afecta a 72.000 jubilados, según informó el director del PAMI, Julio Pascual.

“En estos tiempos los abuelos empiezan a preguntarse cómo reemplazar los medicamentos, le piden muestras a los visitadores, o buscan algún yuyo que les haga el mismo efecto”, contó angustiada Graciela Encina, presidenta del centro de jubilados Años Divinos.

Otro de los cambios que hubo en los últimos años fue el de que los hijos comenzaron a ayudar en la compra de remedios de sus padres jubilados para que puedan tomarlos. “Hay medicamentos que han aumentado muchísimo, mi madre tomaba uno de la presión que en 2015 costaba $300 ha pasado a costar $1750 es imposible que lo pague. Ahora pobrecita, hacemos un esfuerzo entre los hijos y lo compramos porque no lo puede dejar de tomar pero lamentablemente si nos ponemos a ver ha sido un aumento tan impresionante que hasta nos es imposible a los mismos hijos hacer una vaquita”, agregó.

“El pueblo se equivoca y después pagamos todos los platos rotos, es lamentable”, dijo angustiada.

Una situación similar es la que se vive en el centro de jubilados y pensionados de Villa Krause cuyo tesorero, José Diez, contó que “acá viene la gente que cobra la mínima y tienen graves problemas, se les complica mucho el poder comprar remedios”.

A estas situaciones económicas se les suma la baja de remedios que tenían cobertura médica. “Hay remedios que se les dan pero ahora se los están quitando, tenían dos o tres remedios y le han sacado uno así que se lamentan mucho porque los necesitan”, manifestó Diez.

Añadió: “Se terminan gastando entre $2.000 y $3.000 en remedios, es imposible”.

En cuanto a la jubilación mínima, en abril de 2019 ascendió a $10.410, es decir que hubo un incremento de 172% entre mayo de 2015 y abril de 2019. Mientras que, los medicamentos en general se encarecieron en un 266%. Aún más grave es la situación de aquellos utilizados para enfermedades cardiovasculares cuyo ascenso llegó hasta el 600%.

A este panorama se le suma la modificación que hizo el PAMI a la resolución 005 en la cual se comunicó que se va a dejar de entregar la medicación crónica gratuita a los 2 millones de afiliados y para acceder a la misma se exige cumplir una serie de requisitos restrictivos. Entre ellos se encuentran el tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo. Según el informe, esta situación concluye con que las personas mayores terminen dejando de consumir su medicación o lo hagan de manera limitada para ahorrar en gastos.

Debido al aumento inflacionario de los medicamentos más la quita de la entrega gratuita por parte de PAMI de la medicación para patologías crónicas, es probable que aumente la morbimortalidad en los próximos años. Incluso, se prevé que el número anual de muertes por enfermedades cardiovasculares suba de 17 millones en 2008 a 25 millones en 2030 según datos que dio la OMS en 2012. Algo a tener en cuenta es que los medicamentos para estos diagnósticos son los que más subieron en los últimos 5 años.

En el Informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación detallaron que en Argentina las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte para la población general (40,2%). Inclusive, en el 2017 del total de defunciones, que alcanzaron las 341.688, el 73% correspondieron a personas de 65 años y más.

Se debe tener en cuenta que la mayoría de las personas a partir de los 60 años consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos por lo que la inflación de los mismos tuvo un impacto negativo en su economía y, por lo tanto, en su calidad de vida. Es que en muchas ocasiones no pueden acceder a ellos lo que aumenta la mortalidad y la morbilidad de patologías que generan dependencia y discapacidad.

Aumentos en medicamentos para patologías cardiovasculares:

Acenocumarol (Sintrom): anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen arritmias cardiacas, incrementó su valor en un 600%.

Atenolol: fármaco de primera elección dentro del grupo de los Betabloqueantes para el tratamiento de hipertensión arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares presentó un incremento del 566%.

Furosemida (Lasix): diurético de masa utilizado en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión, que en general acompaña a otros medicamentos, aumentó un 336%.

Carbedilol (Dilatrend): antihipertensivo de primera línea aumentó un 210%.

Aumentos en medicamentos para patologías respiratorias:

Fluticasona+salmeterol (Seretide): aumentó su precio en un 326%. Su valor actual es de $1.914,98. Los tratamientos para personas asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC) se han visto encarecidos en los últimos años. Se debe considerar que el EPOC representa el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias.

Amoxicilina (Optamox): sufrió un aumento casi del 126%.

Aumentos en medicamentos para patologías osteoarticulares:

Etoricoxib (Arcoxia): fármaco utilizado para el dolor crónico de patologías como la artrosis y artritis reumatoidea, tuvo un incremento del 330%.

Ácido Ibandrónico (Idena): indicado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres, sufrió un aumento del 271%.

Calcimax D3: se indica en los tratamientos de osteopenia y osteoporosis, sufrió un aumento del 185%.

Otros medicamentos esenciales:

Clebopride+simeticona (Eudon): regulador de motilidad digestiva y trastornos funcionales aumentó un 434%.

Dorzolamida (Glaucotensil TD): gotas oftálmicas para la hipertensión ocular y glaucoma, sufrió un aumento del 320%.

Levotiroxina (T4): usado para el tratamiento del Hipotiroidismo, aumentó 530%.

Omeprazol (ACIMED): indicado en el tratamiento de úlcera de estómago o duodeno, gastritis y reflujo gastroesofágico, ha sufrido un incremento del 212%.

Dutasteride (Avodart): utilizado en el tratamiento de los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, subió un 373%.

Citalopram (Zentius): para tratamientos antidepresivos, aumentó un 229%.