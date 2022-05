Los sanjuaninos opinaron que poca gente festeja el Día de la Escarapela

En medio de la lluvia de noticias por el Censo Nacional 2022 y cuando la mayor parte de los ciudadanos se quedó en casa para esperar al censista, este año pasó casi desapercibida la celebración del Día de la Escarapela, el festejo que da inicio la Semana de Mayo.

DIARIO HUARPE salió a la calle a consultarle a la gente qué piensa sobre el festejo del día de la Escarapela y si cree que aún se conserva la tradición de lucir una cinta celeste y blanca en el pecho.

Luis Oliveto es un rosarino que vino a San Juan para trabajar en la minería, ante la pregunta de si sabía que era el día de este emblema nacional, Oliveto contestó que si, que siempre recuerda esta fecha como algo importante.

Este hombre aseguró que más allá de esta fecha puntual, es importante "recuperar los valores, el patriotismo y las tradiciones que son tan lindas y hemos perdido eso un poco en el país", aseguró el hombre que para cerrar definió a la Patria como "el lugar de todos en el que trabajamos para ser cada día mejor".

Por su parte, María Vargas, una sanjuanina que se encontraba esperando el colectivo, opinó que tal vez este Día de la Escarapela pasó aún más desapercibido que en otros años debido a que los chicos hoy no iban a la escuela a causa del censo.

Igualmente, agregó que ahora la gente no se acuerda mucho de las fechas patrias. "Se han olvidado muchas cosas, antes se hacían más fiestitas y eventos en las escuelas y así los padres también lo recordaban, ahora se recuerda así nomás. Es ir a la escuela y una tarea chiquitita nada más y listo", aseguró esta mujer.

María contó que ella en su casa trata de que los chicos tomen conciencia de la importancia de los festejos patrios, "yo quiero mucho a mi provincia y mucho a mi Argentina". "Hace falta que los mayores enseñen a la nueva generación para que a su vez pueda seguir valorando lo que es nuestra querida Patria", concluyó.

David Quiroga opinó que la gente no recuerda el Día de la Escarapela. "No he visto a nadie con escarapela y yo me incluyo también", aseguró este joven, que agregó que hay mucha gente que no están al tanto del festejo.

Nelson Patín contó que él sabía que este miércoles era el Día de la Escarapela y relató que siempre tiene presente esta fecha porque su cumpleaños es el 11 de mayo, que es el Día del Himno. "Tengo muy presente los festejos patrios, pero creo que la gente ni se acuerda", opinó Nelson. Sobre la Patria, con un dejo de tristeza, Patín opinó que "la Patria está golpeada, la están sangrando, está destruida", concluyó.

Antes de terminar el relevamiento, esta cronista encontró en la zona de calle Rivadavia a José Montaño, venía muy abrigado y con una gorra de lana en la que lucía un pin de la escarapela. Fue el único consultado que llevaba la insignia en la ropa.

"Yo siempre llevo escarapela, en el pecho, en la gorra, en la boina, la llevo adentro de mí", aseguró José, quien contó que él ha trabajado en las fuerzas armadas, en donde creció aún más su amor por la Patria. El hombre opinó que no piensa que exista un argentino que se pueda borrar su sentimiento patriótico, ya que "representa lo mejor de nosotros".

El hombre contó que acababa de salir de ver a su esposa, que se encuentra internada en Terapia Intensiva, contó que ella entró muy grave, pero ya se encuentra mucho mejor gracias al personal de salud que "hace Patria todos los días".

"Esa gente he visto lo que lucha con los enfermos, son excelentes. Eso es ser argentino, todos los días están presentes con el enfermo, eso es hacer Patria, es llevar la bandera en el pecho y hay que destacarlo", opinó.

José también tuvo palabras de agradecimiento para con los trabajadores del censo. Es que el hombre contó que salió temprano de su casa para ir a ver a su esposa internada, pero antes fue a la escuela más cercana a su casa y les contó su situación. José relató que de inmediato lo censaron allí mismo para que no tuviera que esperar al censista en casa y pudiera ir a ver a su esposa al hospital. "Eso es llevar la escarapela y la Patria adentro", concluyó emocionado.