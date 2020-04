Los shoppings de Capital piden abrir sus puertas

Los representantes de locadores del hipermercado Libertad y el Patio Alvear se reunieron ayer con funcionarios de la Municipalidad de la Capital para hacerles saber la crítica situación que está atravesando el sector tras el parate por el aislamiento preventivo. En este marco los empresarios sanjuaninos aseguraron que ya presentaron al Gobierno provincial un protocolo de seguridad emitido por la Cámara Nacional de Shoppings para volver con las actividades.

“En el marco de nuestras incumbencias comerciales y sanitaria escuchamos al sector”, le dijo a DIARIO HUARPE, el coordinador de Gabinete municipal, Sergio Mordacci.

“Quedó claro que nosotros no tenemos el poder de policía para autorizar o no el funcionamiento de a actividad, porque eso es competencia de Nación. No obstante no pusimos a disposición a prestar toda nuestra colaboración para cuando el gobierno nacional y provincial libere el comercio en los shoppings”, dijo.

La reunión

El encuentro se desarrolló en la Sala de Cuadros del edificio municipal. Asistieron Alejandro Escobar, por el Patio Alvear y Diego Marún, por Hiper Libertad; y en representación del municipio, el Coordinador de Gabinete Sergio Mordacci, la Secretaria de Cultura y Turismo Sandra Barceló y el director de Turismo Mariano Graffigna.

Entre los puntos del protocolo que el sector presentó se destacan la disponibilidad de alcohol en gel en todos los dispensers del lugar; hacer cumplir con la guardia privada la distancia social y todas las disposiciones preventivas para evitar el contagio; incrementar la higiene en los espacios comunes y comercios.

Además piden que se considere la posibilidad de que los negocios, no así el cine ni patios de comidas, puedan volver a las actividades cuando se libere el comercio, y sugirieron trabajar en un horario diferencial al del comercio común, para que todos tengan iguales oportunidades de vender.

Las autoridades municipales explicaron los alcances de la cuarentena administrada que sólo habilitó compras online y sigue restringiendo otras modalidades que impliquen presencia de clientes. Además ofrecieron al sector diferimientos en el tiempo del pago de tasas, otras futuras ayudas como por ejemplo: el servicio de monitores urbanos para organizar la circulación de la gente.

“Entendemos que la situación del comercio es compleja pero sabemos que estamos frente a un problema sanitario grave”, dijo Mordacci “Si se flexibiliza el comercio corremos el riesgo de perjudicar el sistema sanitario. La frontera es muy fina, y los que van determinado esto son un grupo de especialista y expertos de presidencia de la Nación en funciona de las características particulares de cada provincia”