Los talibanes recalcan que "no tienen intención" de declarar un alto al fuego en Afganistán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los talibanes salieron al cruce hoy de las informaciones sobre la posibilidad de un alto al fuego "temporal" en Afganistán, publicadas la semana pasada por medios locales, y recalcaron que el grupo "no tiene intención" de dar este paso.



"Durante los últimos días, varios medios de comunicación han estado publicando informaciones falsas e infundadas sobre un alto al fuego por parte del Emirato Islámico", señaló en un comunicado el portavoz del grupo, Zabihullah Muyahid, usando el nombre oficial del movimiento integrista.



"La realidad de la situación es que el Emirato Islámico no tiene intención de declarar un alto al fuego", insistió, si bien confirmó que "Estados Unidos ha pedido una reducción de la escala y la intensidad de la violencia".



"Las discusiones en el Emirato Islámico giran únicamente en torno a este asunto específico", manifestó Muyahid, quien dijo que el líder de los talibanes, Hebatullah Ajundzada, "no ha emitido aún un decreto final ni hay diferencias en el seno del Emirato Islámico en torno a este asunto".



Por ello, el portavoz de los insurgentes apuntó que "se espera que los compatriotas no presten atención a las informaciones maliciosas propagadas por los medios enemigos".



"Algunos círculos de Inteligencia están usando los medios en un esfuerzo de generar ansiedad, optimismo falso y sabotaje en el proceso de negociaciones en marcha a través de la difusión de información engañosa", agregó, citado por la agencia de noticias Europa Press.



El comunicado fue publicado después de que el viernes varios medios afganos informaran sobre un posible acuerdo de alto al fuego por parte de los insurgentes, en medio de las conversaciones de paz con Estados Unidos.



El gobierno estadounidense anunció a mediados de diciembre que se tomaba "una breve pausa" en las negociaciones con los talibanes para evaluar las consecuencias del ataque ejecutado unos días antes contra la base militar norteamericana de Bagram, que dejó al menos dos muertos y 70 heridos.



Las conversaciones sufrieron así otro sobresalto después de su reanudación el 7 de diciembre tras casi dos meses de parálisis.



En septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión unilateral de las negociaciones después de otro atentado en Kabul que mató a un soldado estadounidense y otras doce personas.



Estados Unidos ofreció retirar, en principio, a unos 5.000 militares del país en un plazo de 135 días a cambio de un alto al fuego y la entrada en negociaciones entre los talibanes y el gobierno afgano, uno de los puntos más conflictivos de las conversaciones dado que los insurgentes no consideran a las actuales autoridades del país como un interlocutor legítimo.