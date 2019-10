Lourdes Sánchez habló sobre sus ganas de volver a ser mamá

Lourdes Sánchez fue operada de urgencia la semana pasada debido a una infección. En la intervención, que duró más de tres horas, le quitaron el apéndice y las trompas de Falopio. Desde su casa, y mucho mejor de ánimo, la bailarina habló sobre su salud y dijo que aunque a partir de lo que le pasó tenga que hacer un tratamiento, no descarta la posibilidad de ser madre nuevamente.

“¿Te asustaste Lourdes en un momento?”, le preguntó Ángel de Brito durante un móvil en LAM y la panelista asintió: “Ya entrar al quirófano no es una situación grata y no estaba Pablo (Prada) y necesitaba verlo antes de operarme, llegó justo, me sacaron para que me de un beso, me largué a llorar, me dijeron ‘en una hora te traemos de vuelta’ y no me enteré”.

Pero reconoció que en realidad el que la pasó realmente mal fue El Chato: “Tuvo que decidir sobre las operaciones y cuando desperté tenía a Maca Rinaldi de un lado, a Gladys la mujer de Corbo del otro, estaban mis amigos y Pablo. Todos me hablaban, no entendía”.

Tiempo más tarde “cayó" en la cuenta de lo que había pasado: “Me dio angustia por el tema de las trompas pero también soy positiva, es una enseñanza, esto me enseñó que tengo al lado un hombre de oro”, dijo y rompió en llanto.

Luego, a partir de que le sacaran las trompas, el conductor le preguntó si estaba en los planes de ella tener más hijos (es mamá de Valentín que en días cumplirá tres años): “Sí, ese deseo siempre está. Puedo ser mamá, tengo que hacer un tratamiento, no puedo quedar embarazada de forma natural pero sí con tratamiento, soy joven tengo 33 años y esa idea no la cierro”.

Además, insistió con que con todo lo que le pasó se dio cuenta que ama “con locura” a su pareja,. “¡Lo que es como hombre! Uno lo conoce desde el control o como jefe y pitufo gruñón y es increíble, el mejor papá del mundo y el mejor marido del mundo, estoy locamente enamorada de él”.

La bailarina podrá regresar recién el viernes que viene a su labor como panelista en Los ángeles de la mañana y recién en quince días podría volver a bailar, por lo que estos días se encuentra disfrutando de su casa y de su hijo Valentín, que está feliz de tenerla a ella, ya que se sentía “raro” visitándola en la clínica.

Lourdes recibió el alta el miércoles, lo que la ayudó a levantar mucho su ánimo. El lunes le sacarán los puntos y por ahora tiene que descansar y no hacer esfuerzo físico.

FUENTE: TELESHOW