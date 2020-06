Luis Martínez: “La Policía está preparada en caso de que haya una escalada del delito”

El jefe de la Policía, Luis Martínez, informó que cuando pase la pandemia, no hay indicios que indiquen que puede aumentar el delito en la provincia. No obstante, están preparados para actuar.

"No hay elementos que indiquen que podría llegar a suceder esta escalada de delitos. Venimos trabajando de manera integrada con los ministerios, con la justicia, con salud pública y con agencias no gubernamentales para continuar el control y mantener los niveles", dijo.

Agregó: "La Policía está preparada desde el aspecto material y humano en caso de que existiera una escalada del delito”. Si esto ocurre, va a haber más presencia policial en las calles para prevención y seguridad.

“Me preocupa mi función y la función de la policía, pero no me preocupa que haya una escalada de delitos porque hay argumentos sobrados para que esto no ocurra", dijo el jefe de la Policía de San Juan.

Fuente: DIARIO HUARPE y Radio Sarmiento.