El escenario político de San Juan se calienta a medida que las elecciones se acercan, y las posturas de los diferentes partidos se tornan más claras. En este contexto, el diputado provincial y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, se refirió a la contienda por las bancas en el Congreso y no dudó en marcar diferencias entre los candidatos.

En el Café de la Política, Rueda destacó la figura de Fabián Martín, candidato a diputado nacional, valorando su capacidad de diálogo y búsqueda de consensos. Según el legislador, a pesar de contar con solo 12 diputados en la Cámara provincial, Martín logró sacar adelante proyectos importantes gracias a su habilidad para sumar votos de distintos sectores, incluyendo al justicialismo y al bloquismo. "En eso Fabián Martín es distinto, porque podría hacer lo mismo, pero demostró en la Cámara que con tan solo 12 diputados logró sacar proyectos importantes, con consenso logró sumar diputados del justicialismo y por supuesto también a nosotros del bloquismo", señaló.

El bloquista enfatizó la importancia de esta cualidad en un eventual rol como diputado nacional, donde la capacidad de negociar y construir acuerdos será fundamental. "Justamente eso se va a necesitar en una Cámara de Diputados de la Nación dónde alguien que vaya a buscar consensos. Que sepa esto de no pelearse con nadie ni discutir con nadie", afirmó Rueda.

En contraposición, el bloquista lanzó duras críticas a los precandidatos Cristian Andino y Fabián Gramajo. Para Rueda, ambos están basando su campaña en sus gestiones como intendentes, una estrategia que consideró poco adecuada para una contienda que busca elegir a legisladores nacionales. "Andino y Gramajo salen a hacer campaña con lo que hicieron como intendentes en una campaña para elegir diputados nacionales", sentenció.

La diferenciación que establece Rueda entre los candidatos va más allá de las formas de hacer campaña. El legislador también apuntó a las representaciones políticas de cada espacio. Mientras que el sector de Andino "solamente representa al sector del peronismo, del kirchnerismo", Rueda aseguró que Martín tiene la capacidad de representar "a los sanjuaninos". "En cambio, yo estoy seguro que Fabián Martín, obviamente, va a representar al espacio político, pero también va a representar a los sanjuaninos y se va a correr esa discusión, como lo ha hecho la Cámara", concluyó.

Las declaraciones de Rueda marcan una clara posición del bloquismo en la carrera por el Congreso, defendiendo a Martín como un candidato capaz de buscar acuerdos y representar a todos los sanjuaninos, en contraposición a sus rivales, a quienes acusa de centrarse en sus logros locales y en una única facción política.

