El Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan encabeza un reclamo contra la empresa distribuidora de energía Naturgy, a la que acusa de incumplir el Convenio Colectivo de Trabajo en lo referido a la dotación mínima de personal. El reclamo, que se desarrolla de manera pacífica, tiene como eje central la falta de trabajadores propios y la creciente tercerización de tareas, una combinación que —según el gremio— pone en riesgo la calidad del servicio eléctrico en la provincia. DIARIO HUARPE se comunicó con la empresa, pero no se refirieron al asunto.

El subsecretario general del sindicato, Hugo Giugni, explicó que la manifestación se da en paralelo a una instancia clave para el futuro del sistema eléctrico sanjuanino. “En este momento se está desarrollando adentro del EPRE una reunión del Consejo de Acompañamiento, que convoca a entidades representativas de la comunidad sanjuanina. Entre ellos estamos nosotros, los representantes de los trabajadores de la energía eléctrica”, señaló.

Publicidad

Giugni contextualizó el reclamo en el marco de la audiencia pública realizada el viernes pasado, donde se definió el cuadro tarifario para el período 2026-2031. “En esa audiencia se determinan muchos datos importantes para la empresa y para la comunidad: se habla de inversiones, de calidad de servicio y también de la dotación de personal”, indicó. Es precisamente en este último punto donde, según Luz y Fuerza, Naturgy incumple la normativa vigente.

El dirigente gremial apuntó directamente contra el modelo de gestión que la empresa multinacional implementó desde que asumió la distribución del servicio eléctrico en San Juan, en agosto del año pasado. “Naturgy ha traído ideas nuevas y principalmente la idea de ellos es tercerizar, tercerizar, tercerizar. Eso produce un efecto nocivo en la calidad del servicio, porque el trabajo lo hace personal, que no está capacitado”, afirmó.

Publicidad

De acuerdo con Giugni, el sindicato respaldó sus planteos con información técnica y datos oficiales. “Nosotros lo hemos demostrado en las audiencias en las que participamos y con datos propios del EPRE. El mínimo que tiene que tener la empresa son 190 trabajadores propios y ahora proponen bajarlo prácticamente a la mitad”, sostuvo.

Desde el gremio también alertaron sobre el crecimiento sostenido de la demanda del servicio eléctrico en la provincia. “Que San Juan nos escuche y que el pueblo no se engañe. Cuando se privatizó la empresa no llegaba a 180.000 usuarios y hoy prácticamente son 270.000 clientes”, remarcó Giugni, al subrayar la contradicción entre el aumento de usuarios y la reducción de personal.

Publicidad

El punto central del conflicto está respaldado por el propio Convenio Colectivo de Trabajo. “Hay un artículo que determina la dotación mínima. La empresa no lo cumple: hoy tiene 117 trabajadores. No es que los haya despedido, sino que hubo retiros voluntarios y jubilaciones que no fueron reemplazadas”, explicó el subsecretario general.

Giugni remarcó que Luz y Fuerza no es un gremio proclive a la confrontación en la calle y que el conflicto se intensificó ante la falta de respuestas. “No somos un gremio que sale a protestar, somos un gremio que dialoga y trata de construir. Pero nos han obligado y hoy estamos acá, pacíficamente”, concluyó.

El reclamo ahora apunta a que el EPRE intervenga de manera directa y haga cumplir las normas vigentes. Mientras tanto, el conflicto suma tensión en un contexto sensible, donde la calidad del servicio eléctrico y las futuras tarifas están en el centro del debate público en San Juan.