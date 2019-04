Macri: "Este es el camino, por acá vamos bien"

Luego de una jornada de relativas buenas noticias para el Gobierno por el permiso que obtuvo del Fondo Monetario Internacional para que el Banco Central comience a intervenir en la flotación del dólar aún cuando no supere el techo de la banda cambiaria, Mauricio Macri anunció en un frigorífico la exportación de carne de cerdo a China.

Allí, el presidente elogió la medida y ratificó el rumbo elegido: "Este es el camino, por acá vamos bien, sin atajos, sin mentiras, sin soluciones mágicas, sin parches. Porque esas soluciones mágicas siempre nos llevaron para atrás. Hoy por primera vez en décadas estamos yendo por un futuro inédito porque fuimos a resolver los problemas de raíz, sin engañaros".

Sin embargo, nuevamente ratificó que hay dudas sobre qué sucederá políticamente y que eso no ayuda a la estabilidad: "Tenemos que enfrentar incertidumbres electorales, pero en octubre se van a despejar. Esos que creen que no aprendimos, que vamos a volver atrás, que vamos a buscar un atajo. No. Nosotros hemos aprendido y queremos progresar insertados en el mundo. Ahí vamos a encontrar ese futuro que todos merecemos y queremos".

En sintonía, advirtió: "Soy el primero en saber que cuesta llegar a fin de mes. Todos los días trabajo para aliviar esta transición Muchas veces eso significan decisiones antipáticas, pero yo no estoy acá para hacer lo que es bueno para mí sino para ustedes y no estoy dispuesto a hipotecar el futuro de ustedes ni de nuestros hijos por hacer cosas de corto plazo".

"Hoy tenemos 22 frigoríficos que se abren para exportar a China, Japón, Israel, Estados Unidos y todos los países con los cuales hoy dialogamos y tenemos una relación que se basa en la confianza y en cumplir. Queremos mejorar, sabemos quiénes somos. Tenemos que estar más juntos que nunca, apostando a la buena gente que somos, a la capacidad de hacer cosas buenas y cumplir", completó el mandatario.