Macri exhortó a hacer "explotar las urnas de votos por el futuro" y evitar la vuelta "del pasado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri exhortó hoy a la ciudadanía a hacer "explotar las urnas de votos por el futuro" apoyando al oficialismo de Juntos por el Cambio, pues "no va a ayudar traer a los mismos del pasado" y destacó que el país "está mucho mejor parado que hace cuatro años para comenzar una nueva etapa de crecimiento, de empleo y de mejora del salario".



El mandatario, que busca la reelección, enfatizó que su gestión demostró que el país puede "tener una política social sin clientelismo, devolviéndole la libertad y respetando a la gente", y destacó que también es posible "gobernar sin la necesidad de meter el miedo y los odios de por medio, sino marcando un rumbo hacia el futuro".



Macri encabezó un nuevo acto de la marcha "Sí, se puede" en el Parque España, a orillas del río Paraná, en el centro de Rosario.



El jefe de Estado estuvo acompañado por el postulante a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, y por su esposa, Juliana Awada, entre otros funcionarios y candidatos.



"Son muchos años que nos equivocamos, que dejamos un espacio vacío y ese espacio lo ocuparon para tomar el país y creerse los dueños del Estado y fueron por todo, hasta por nuestra libertad", reiteró Macri en referencia al kirchnerismo.



Y advirtió que aunque hay "más desafíos por delante, no nos va a ayudar a traer a los mismos del pasado".



Así, llamó a los argentinos a "no caer en los falsos espejismos y las promesas de los que tantas veces nos defraudaron", nuevamente aludiendo al peronista Frente de Todos.



Macri volvió a afirmar que "no podemos aceptar que los mismos que han destruido la Argentina ahora, con el dedito levantado, nos digan que ellos son los que saben".



El presidente sostuvo durante su discurso -ante una multitud que agitaba banderas argentinas y coreaba la consigna "esto se va a dar vuelta"- que "llegar hasta acá fue más difícil de lo que esperábamos" porque "los problemas que encontramos fueron mucho más profundos de lo que imaginamos".



"Pero no nos equivocamos –enfatizó- cuando dijimos que el cambio es posible, que el potencial que tenemos es infinito y que si trabajamos juntos todo lo vamos a poder resolver".



Macri sostuvo que eso puede lograrse porque "demostramos que se puede gobernar sin la necesidad de meter miedo, o los odios de por medio, sino marcando un rumbo hacia el futuro".



El presidente remarcó además que en su gestión "podemos hacer obras por todo el país sin corrupción".



Por otro lado, el mandatario hizo un reconocimiento a sus seguidores porque, dijo, "estas últimas semanas están dejando todo. Quería agradecerles por bancar, aguantar y entender que tenemos que ser protagonistas y que el futuro depende de nosotros".



En ese sentido, el mandatario llamó a "explotar las urnas de votos por el futuro", en claro pedido de aval al oficialismo, y destacó que "estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para comenzar una nueva etapa de crecimiento, de empleo y de mejora del salario".



Juliana Awada también fue convocada a hablar y expresó: "Gracias a todos por tanto cariño. ¡Vamos, Argentina!". Esa intervención motivó que Macri calificara la participación de su esposa como un "debut cortito", aunque, dijo", "siempre se empieza por algo".



Antes del discurso del presidente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que "nadie hizo más contra el narcotráfico que Mauricio Macri" y que la gestión de Cambiemos "vino a ayudar a los rosarinos y no nos importó la ideología".



También criticó al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, al mencionar que los datos de homicidios que brindó en el último debate presidencial fueron erróneos.



"No saben de estadísticas porque siempre nos mintieron con las estadísticas", aseveró Bullrich.



Por su parte, Pichetto afirmó sobre las elecciones del domingo que "la historia no está escrita todavía" y que si bien "hubo dificultades" confía en que "el presidente va a sacar el país adelante".



El titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, señaló por su parte que "nos quisieron hacer creer que estaba todo definido", pero "la gente cambió todo". Tras las elecciones primarias del 11 de agosto, dijo Lombardi, "salió la gente y dijimos: 'No estás solo Mauricio'".