Macri pidió en Neuquén que "todos vayan a votar" el 27 de octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri pidió hoy nuevamente, en un acto en Neuquén, que "todos vayan a votar" el 27 de octubre y le den la reelección, porque "trabajando juntos se pudieron resolver muchos de estos problemas que se arrastran desde hace más de 70 años". A la vez, insistió con que "nos tenemos que dar más tiempo" para encontrar las soluciones, ya que "cuando nos dimos más tiempo, terminamos resolviendo todo. Me pasó en Boca y en la ciudad (de Buenos Aires)". Macri se expresó así en el acto de la marcha "Sí, se puede" que encabezó frente al monumento al General San Martín de la capital neuquina. El mandatario aseguró que "empieza otra etapa en la Argentina, una etapa en donde vamos a enfocarnos en el alivio para que cada uno de ustedes pueda llegar tranquilo a fin de mes, porque sé que este último año y medio ha sido muy duro, especialmente para la clase media", "Créanme que lo que viene es crecimiento, es generación de trabajo, es mejora del salario, es alivio para todos; por eso es que tenemos que seguir estando juntos siendo parte de la solución, de esa Argentina que todos soñamos", expresó. El jefe de Estado señaló que "en esta elección nos estamos jugando cambiar la historia para siempre" y para eso manifestó que dentro de 19 días "tenemos que lograr que vayan a votar tantos argentinos como en 1983, tenemos que tener récord de asistencia". En ese marco pidió que "todos vayan a votar" y que "cuidemos nuestros votos, por eso, todos a fiscalizar". Además, el Presidente se pronunció contra el narcotráfico y manifestó "fuera la droga de nuestras familias, fuera la droga de nuestra juventud". "No queremos nunca más que nuestras fronteras sean un colador y el narcotráfico ponga en peligro la familia argentina", expresó. Macri sostuvo también ante los seguidores de Juntos por el Cambio que "nos une decirle no a la impunidad". "No están solos, yo los voy a defender para que nunca más se tengan que resignar", acotó acompañado por dirigentes locales y el intendente Horacio "Pechi" Quiroga, candidato a senador nacional. El jefe de Estado calificó a Neuquén como una "provincia maravillosa" y aseguró que "si seguimos trabajando juntos como en estos últimos años nos va a transformar en una potencia mundial en energía, derramando cientos de miles de puestos de trabajo por todo el país". "Ustedes son el corazón de la Argentina", manifestó. Macri pidió tener "esperanza" y señaló que "ustedes me demuestran que se puede hacer realidad, que sí se puede dar vuelta esta elección". "Trabajando juntos pudimos resolver muchos de estos problemas que arrastramos desde hace más de 70 años", enfatizó. El acto en Neuquén fue la octava parada de las 30 planificadas antes de los comicios. Macri ya pasó por Tucumán, Junín, Buenos Aires, Río Primero, Rafaela, Entre Ríos, Bahía Blanca y Mendoza. Horas antes de que arribara el mandatario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una jornada de "protesta y repudio" porque "ha sido responsable de más de 30.000 despidos de empleados públicos", según manifestó a Télam el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo.