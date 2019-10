Macri: "Queremos que la gente sea libre y no sea parte de aparato clientelista"

El presidente Mauricio Macri acusó hoy al peronismo de "ocultar la pobreza y crear clientelismo" a través de los planes sociales.



"Es indignante escucharlos hablar de pobreza, no les creo nada, durante 24 de los últimos 30 años gobernaron ellos y lo único que hicieron fue ocultar la pobreza y crear clientelismo", dijo Macri en el debate presidencial.



El candidato a la reelección destacó las obras de su gobierno, incluso durante sus mandatos en la ciudad de Buenos Aires, y clamó que desde la actual administración "queremos que (los ciudadanos) sean libres, no los sigan usando y no sean parte del clientelismo".