Macristas y radicales discreparon por revocación de protocolo para interrupción legal del embarazo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Referentes del PRO y la UCR discreparon hoy a raíz de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de revocar el nuevo "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)", que había sido establecido por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, mientras desde el peronismo consideraron la medida como una "vergüenza".



Tras conocerse la medida contra el nuevo protocolo que se había publicado por la mañana en el Boletín Oficial, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, avaló esa marcha atrás por considerar "lamentable y claramente inconstitucional" la resolución de Rubinstein, que "ampliaba de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitaba la objeción de conciencia médica".



Para Pinedo, el secretario de Salud -de origen radical- "no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional".



Por eso, el dirigente macrista cerró su cadena de tuits con un "gracias" dedicado al Presidente.



En cambio, la UCR, principal social del PRO en Cambiemos, tomó distancia de Macri al considerar "necesaria" la aplicación del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)" y respaldó a Rubinstein.



"En concordancia con los valores de nuestro partido, desde el Comité Nacional y la mesa de la Convención Nacional de la UCR creemos necesaria la resolución ministerial 3158/19, que da lugar al protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo", expresó el radicalismo en un comunicado.



También desde la UCR, el ex senador Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos, expresó su "solidaridad, apoyo y afecto" a Rubinstein, a quien definió como un "funcionario ejemplar" y un "lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión", subrayó.



El diputado y senador electo Martín Lousteau planteó que es una "verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande", al calificar la medida como una "decisión contradictoria y que reprobamos".



Tras expresar su "respaldo" a Rubinstein porque "lo único que hizo fue cumplir con el Código Penal y el fallo 'FAL' de la Corte Suprema", Lousteau sostuvo que la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una "política central de salud pública".



El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, manifestó por su parte que "el protocolo sobre ILE da cumplimiento al fallo 'FAL' de la Corte Suprema y al Código Penal vigente en nuestro país, donde se trata de solucionar un grave problema de salud pública que afecta a niñas y adolescentes". Por eso ratificó su apoyo a Rubinstein por la medida que tomó, "acorde con los principios radicales en defensa de derechos".



Otro referente radical, Ricardo Gil Lavedra, expresó su "apoyo absoluto" y "solidaridad" con Rubinstein, a quien definió como un "funcionario ejemplar". Asimismo, expresó que "el protocolo que dictó" el funcionario "responde al fallo de la Corte y al Código Penal vigente, tratando de solucionar un problema grave de salud pública. Resulta inentendible su derogación", cerró.



En la misma línea, aunque desde las filas del PRO, el diputado Daniel Lipovetzky señaló desde Twitter que "el nuevo protocolo para abortos no punibles reglamenta el artículo 86 del Código Penal vigente desde 1921", por lo que, dijo, "no hay razón alguna para derogarlo"



En ese sentido, el legislador que fue vocero oficialista en el tema aborto pero ahora discrepa con su partido, consideró un "despropósito que aún haya provincias que no lo apliquen, permitiendo que mujeres violadas vuelvan a ser abusadas por el Estado al no garantizar un aborto legal".



En el mismo sentido, la diputada del PRO Silvia Lospennato indicó que por la mañana había "celebrado la sanción de la resolución del Protocolo ILE" por ser "absolutamente necesario para garantizar el acceso en todas las provincias a los derechos consagrados en la ley vigente", tras lo cual expresó: "Ojalá la decisión no sea revertida".



Por el peronismo, en tanto, el diputado nacional Leonardo Grosso señaló que la gestión de Cambiemos constituye "lo peor que le pasó a la Argentina" y es el "gobierno más lamentable y vergonzoso", al aseverar que "jamás vimos tanto odio a los derechos de las mujeres y los pobres".



El diputado Daniel Filmus sostuvo que, al revocar una medida "correcta", Macri se "empecina en terminar el gobierno sin ninguna medida que amplíe derechos".



"Rubinstein debería haber renunciado cuando eliminaron el Ministerio de Salud. Hoy la crueldad y la hipocresía de Macri y (Marcos) Peña le exigen la renuncia", expresó, a su turno, la diputada peronista Cecilia Moreau.



Y la diputada Gabriela Estévez, del kirchnerismo cordobés, consideró que "la resolución de Rubinstein ratificaba el fallo 'FAL' de la Corte Suprema sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) contemplada en el Código Penal", por lo que, al disponer "dar marcha atrás" con el protocolo, Macri "se va de la Casa Rosada como llegó: pisoteando derechos".



Desde la izquierda, la diputada porteña Myriam Bregman recordó en Twitter que "Macri ya vetó un protocolo de aborto no punible cuando era jefe de Gobierno porteño. Por decreto 504/2012 vetó la ley 4.318 que contemplaba el Procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles y que fuera aprobada por la Legislatura en 2012".