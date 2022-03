Madre de Emmanuel Molina, el joven atacado y apuñalado en Chimbas: "Le arruinaron la vida"

“Intentaron matarlo”, dice María, madre de Darío Emmanuel Molina, el joven aspirante a oficial penitenciario de 22 años y el menor de ocho hermanos atacado durante la madrugada del sábado por siete ladrones que le robó y cuyas heridas fueron tan graves que debieron internarlo. Para su suerte y la de su familia, evoluciona favorablemente.

“Él está mejor. Ya está despierto y consciente pero no puede hablar. La tarde del miércoles salió de la terapia y lo pasaron a una sala común y ahora esperamos al parte médico para saber cómo está” dijo en diálogo con DIARIO HUARPE su madre.

La fotografía tomada por su madre, minutos antes del ataque. Emmanuel estaba "entusiasmado". Foto: Gentileza

El hecho ocurrió el pasado sábado 27 de febrero en el barrio Santa María en Chimbas. Ese día, el joven, que trabaja en una forrajera para tener un ingreso extra, debía rendir una materia para ingresar a la carrera de Oficial Penitenciario que dicta la Universidad Católica de Cuyo. Su entusiasmo quedó evidenciado en una foto que su madre le sacó antes del ataque.

“Estaba feliz y entusiasmado. Le saqué esa foto con el traje a eso de las 5:30. Más o menos a esa hora salió porque el colectivo pasa a las 6:40” recordó la mujer. Sobre esa hora, se dirigió hasta el boulevard del barrio por donde pasa el colectivo. Pero la suerte, o la desgracia, quisieron que no llegara a su destino. Es que, según contó su madre, cinco sujetos lo abordaron para robarle y lo golpearon. Y luego, se sumaron dos más.

“Le robaron el celular y después le quisieron robar la mochila pero él se resistió porque ahí llevaba apuntes para estudiar. Entonces comenzaron a golpearlo y hasta lo apuñalaron. Después se sumaron dos más y lo dejaron tirado ahí” dice con dolor.

Molina entonces volvió a su casa donde lo atendió su madre que, al verlo ensangrentado, lo llevó al Hospital Doctor Guillermo Rawson donde recibió el alta pero luego, en la tarde, fue internado en Terapia Intensiva en el mismo hospital. Desde entonces, se recupera ya en lo que será su sexto día internado este jueves.

A raíz del hecho, sus compañeros lanzaron en redes una campaña para recaudar fondos para cubrir los gastos necesarios.

A raíz del hecho sus amigos organizaron una colecta para cubrir todo tipo de gastos. Foto: Gentileza

Según contó María, desde la Policía todavía no lograron identificar a algún posible responsable y culpable y personal de la Comisaría 17º sigue investigando el hecho. “La Policía le preguntó si logró reconocer a alguno pero no. Le tomaron declaración, pasaron por el lugar del hecho y todavía no hay nada. Espero que la policía haga algo porque se ha vuelto una zona insegura y como le pasó a él le puede pasar a otro” acotó la madre.

Ante la pregunta sobre los sujetos que atacaron a su hijo, ella fue contundente: “Que le arruinaron la vida a mi hijo. Estaba tan entusiasmado por ir a rendir su examen y ahora está acá internado y pasando por este momento. No sabe la impotencia y bronca que da. Que no molesten a la gente que busca un futuro mejor” cerró