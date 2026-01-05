Dos días después de haber sido capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses, el derrocado líder chavista Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante la Justicia de Estados Unidos. Junto a su esposa, Cilia Flores, será trasladado al Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, donde participará de su primera audiencia, prevista para el mediodía local en Nueva York.

En paralelo, en Venezuela se producirá un hecho político de alto impacto: la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, jurará como presidenta del país por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De este modo, Rodríguez se convertirá en la primera mujer en asumir la presidencia venezolana, en un contexto marcado por la crisis institucional y el desconocimiento de su legitimidad por parte de la oposición y del gobierno de Estados Unidos.

Pese a ello, desde Washington dejaron abierta la puerta a un eventual diálogo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este domingo que la administración republicana estaría dispuesta a conversar con Rodríguez si adopta las “decisiones adecuadas”.

En Nueva York, Maduro y Flores serán notificados formalmente de los cargos que pesan en su contra durante la audiencia inicial. El exmandatario fue detenido en la madrugada del sábado en un operativo que, según se informó, incluyó ataques aéreos contra objetivos en territorio venezolano.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos: conspiración de narcoterrorismo, con una pena mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua; conspiración para la importación de cocaína, que también contempla prisión perpetua; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, con una pena máxima de 30 años; y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales, delito que prevé una condena mínima de 20 años y que puede llegar a perpetua si se comprueba que causó víctimas fatales.

Por su parte, Cilia Flores también está acusada de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. El avance del proceso judicial y los cambios en el poder en Venezuela abren un nuevo capítulo de fuerte tensión política y diplomática en la región.