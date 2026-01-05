El exdictador venezolano Nicolás Maduro, de 63 años, compareció este lunes ante un tribunal federal en Manhattan bajo estrictas medidas de seguridad que incluyeron helicópteros y vehículos blindados. Actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn junto a su esposa Cilia Flores, Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras. Debido a la gravedad de los delitos bajo la Ley de Sustancias Controladas, el acusado podría ser elegible para la pena de muerte al ser procesado como parte de una “empresa criminal continua”.

La fiscal general Pam Bondi advirtió: “Maduro y Flores ‘pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses’”.

La detención se realizó el sábado en Caracas mediante una incursión militar estadounidense que involucró comandos y bombardeos, un despliegue comparado con la captura de Manuel Noriega en 1989. El ministro Vladimir Padrino López denunció que “gran parte” de la escolta de Maduro fue asesinada “a sangre fría”, sumándose a 32 ciudadanos cubanos fallecidos en el operativo.

La acusación también señala a Diosdado Cabello, a un capo prófugo y a “Nicolasito”, hijo de Maduro. Mientras unos 2.000 seguidores se manifestaban en la capital, el ejército reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina, quien manifestó: “Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”.

Donald Trump, tras declarar que EE. UU. está “a cargo”, señaló: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país”. Aunque analistas advierten que reactivar la industria petrolera no será sencillo, un fondo ya busca captar 2.000 millones de dólares para proyectos tras el derrocamiento.

Internacionalmente, Rusia, China e Irán condenaron la captura, motivando una sesión de urgencia en la ONU, mientras que Suiza congeló los activos de Maduro. En la región, el suceso profundizó las diferencias políticas en Brasil. Por su parte, Edmundo González subrayó: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”, aludiendo a los 863 presos políticos.

En este contexto, un ex capitán instó al mando militar: “Actúen inmediatamente”, mientras la Ministra de Ambiente de Colombia calificó de “vendepatrias” a quienes piden intervenciones externas, afirmando que “es traición”.