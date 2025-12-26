Descargar y usar aplicaciones como Magis TV o su continuidad bajo el nombre Xuper TV puede poner en grave riesgo la seguridad de tus dispositivos y la privacidad de tus datos personales, según advierten expertos en ciberseguridad y análisis técnicos de estas plataformas.

Estas apps no se encuentran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga a los usuarios a instalar archivos APK desde sitios no verificados; este método de instalación elude los controles de seguridad del sistema operativo y aumenta la probabilidad de introducir malware o software malicioso en tu celular, Smart TV o computadora.

Expertos coinciden en que las apps pueden solicitar permisos excesivos —como acceso a cámara, contactos, ubicación, almacenamiento y más— que no tienen relación con la función de streaming, lo que puede facilitar la recopilación no autorizada de datos personales, contraseñas bancarias y otra información sensible.

Además de los riesgos de malware y robo de información, estos servicios ilegales podrían introducir adware invasivo, permitir ataques de phishing y comprometer otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi, ampliando la vulnerabilidad a toda una red doméstica.

El uso de estas plataformas también se asocia a violaciones de derechos de autor y legalidad, ya que retransmiten contenido sin licencias oficiales —una práctica que fue bloqueada por la justicia argentina en el caso de Magis TV y sigue siendo motivo de advertencia por las autoridades.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, revisar los permisos que solicita cada app, mantener el sistema actualizado y optar por alternativas legales y seguras como Pluto TV, ViX o Tubi para ver series y películas sin comprometer tus datos ni el funcionamiento de tus dispositivos.