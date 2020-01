Malaspina: "Desde Racing le llenaron la cabeza a Hauche"

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, criticó hoy a la dirigencia de Racing Club porque "le llenaron la cabeza" al delantero Gabriel Hauche en su objetivo de repatriarlo.



"Hauche se queda contento en Argentinos, pero desde Racing le llenaron la cabeza. Ya pasó, ya está. En junio, Hauche va a tener las puertas abiertas", señaló Malaspina en diálogo con TyC Sports.



Hauche, de 33 años, tuvo dos ciclos en Racing (2010-2012 y 2013-2014) y su buen rendimiento en Argentinos despertó la atención una vez más en el club de Avellaneda.



Por su parte, el entrenador de Argentinos, Diego Dabove, consideró hoy "muy importante" que el delantero se quede en el club y haya desestimado el interés de Racing.



"Es muy importante que Hauche se quede en Argentinos por lo que genera dentro del grupo y por todo lo que nos fue dando durante todo el año. Sobre todo en el momento en el que estamos", indicó Dabove en diálogo con Radio Del Plata.



"Yo sabía lo que me podía dar Gabriel. No me molestó que dijeran que Racing era una buena chance para él porque es algo con lo que, como entrenador, me toca convivir constantemente", apuntó el entrenador del puntero de la Superliga.