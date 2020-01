Maleteros bloquean por cuarto día la terminal de micros de Mar del Plata

Los maleteros de la estación ferroautomotora de Mar del Plata continuaban hoy por cuarto día consecutivo el bloqueo a los accesos en reclamo de la regularización laboral de 30 trabajadores, lo que obligaba a los micros de larga y media distancia a subir y bajar a los pasajeros a más de cien metros de distancia.



El secretario adjunto de la CTA Autónoma, Carlos Amodey, indicó a Télam que el conflicto se mantenía porque no hubo "ningún tipo de avances antes los reiterados reclamos que venimos haciendo desde el año pasado".



"Seguiremos con el bloqueo hasta tanto logren, tras un año de lucha, ser regularizados estos 30 trabajadores", enfatizó el gremialista.



La actividad no se restableció a pesar de que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) le pidió ayer a la empresa concesionaria que prestara el servicio de maletería de manera urgente, tal como está establecido en la licitación de la concesión y en el reglamento interno de la terminal.



"Hoy tuvimos mucho apoyo de personas que se acercaron a acompañarnos en esta lucha que estamos llevando a cabo desde el pasado sábado", añadió Amodey.



El dirigente indicó que sabe que la medida "entorpece a los turistas que llegan y se van de la ciudad, porque estamos en plena temporada estival", pero adelantó que seguirán protestando contra "la precarización laboral de los trabajadores que están con un sueldo en negro, no tienen ART y, menos, obra social".



"Hemos tenido 9 audiencias con el Ministerio de Trabajo y nunca una respuesta y solución de su parte", lamentó.



El dirigente indicó que los maleteros "viven de las propinas de los pasajeros, no tienen sueldo y no están registrados", por lo que reclamó "la intervención de los ministerios de Transporte y Trabajo para que controlen y verifiquen lo que sucede acá y encontrar una solución".



El bloqueo, que se inició en la madrugada del sábado último, se concentraba hoy en el acceso a la estación y se extendía por más de 150 metros a lo ancho de 9 de Julio, hasta Italia, unas tres cuadras del acceso a la terminal de Mar del Plata.