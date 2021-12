Manoseó a su sobrina de ocho años y lo condenaron a un año y seis meses de prisión

Un hombre mayor de edad terminó con una condena de casi dos años de prisión condicional luego de manoseara su sobrina cuando esta tenía solamente 8 años. Cuando la niña contó lo sucedido a su madre en ese entonces, la mujer realizó la denuncia ante la UFI Cavig y el hombre tuvo que responder ante la justicia y recibió su pena este jueves.

Todo ocurrió cuando J.I.R. (el nombre del condenado permanecerá oculto para resguardar la identidad de la víctima) coincidió con su sobrina, S.E.S. de 8 años en ese entonces, y su madre, S.B.S. un día del año 2017.

En ese encuentro, y en un aparente descuido de la madre de la menor, el hombre aprovecho y a la abrazo desde atrás. En esa acción, aprovechó y le tocó los pechos. La menor logró de alguna forma zafarse y el hecho quedó en silencio y complicidad del hombre.

Sin embargo, ese silencio se terminó durante julio de este año. Cuatro años después del episodio, la niña, ahora de 12 años, recordó el hecho y se lo comentó a su madre. Esta, tomada por sorpresa por el relato de su hija, decidió hacer la denuncia por acercamiento sexual indebido.

Personal de la UFI Anivi (Centro de Abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes Víctima) receptó el caso y comenzó con las tareas investigativas. El primer paso fue el de hablar con la niña por medio de una entrevista videograbada. Así, lograron comprobar que la niña no estaba mintiendo y decidieron llevar a juicio a J.I.R. por abuso sexual.

Llevado ante la Justicia, y en juicio abreviado, J.I.R. fue condenado a un año y seis meses de prisión condicional (no irá a la cárcel) por Abuso sexual simple. Además deberá cumplir reglas de conducta si no quiere volver al banquillo de acusados. También, no podrá acercarse ni contactarse con la menor ni su familia.