Maradona consideró que Gimnasia “ganó un partido que mereció, ante un grande como Newell's"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona sostuvo hoy que su equipo “ganó un partido que mereció, ante un grande como Newell's", tras la goleada 4 a 0 en Rosario, por la undécima fecha de la Superliga.



Maradona dijo en conferencia de prensa en el Coloso Marcelo Bielsa que "este partido se jugó maravillosamente bien” y explicó que el equipo “ocupó muy bien los espacios y recuperó muy bien la pelota”.



"A los chicos los tiré a la jaula de los Lobos y ahora se las tienen que bancar. Por eso estoy muy contento por mis jugadores", sintetizó el 'Diez'.



“Si a los chicos no los meto y le meten las patadas que le meten, no van a crecer más”, señaló Maradona, y ejemplificó que “hoy (José) Paradela hizo un partido muy bueno".



Sobre el clásico ante Estudiantes del próximo sábado en el 'Bosque' sentenció: "Les quiero ganar, por todo lo que me hicieron (está distanciado de su presidente y ex compañero en Boca, Juan Sebastián Verón) y lo que vivió la gente del Lobo”.



"Cuando llegué encontré un plantel bajoneado, pero yo eso lo doy vuelta. El que no quiere entrenar, perfecto, no juega. ¿El que tiene mal el tobillo? 'infiltrate vieja', hacelo por la gente de Gimnasia'”, parafraseó Maradona.



En cuanto al saludo con el ídolo 'leproso' Maximiliano Rodríguez antes del partido contó: "Le di un emotivo abrazo a 'Maxi' en la previa y me encantaría tenerlo en mi Gimnasia”.



Sobre el recibimiento de la gente de Newell's expresó: "Tengo el corazón partido. Yo sé que voy a volver, porque quiero entrenar a Newell's".



Y en cuanto a Boca no fue menor en sus declaraciones. “Mi nombre sonó siempre”. Y agregó que "el 'Maradó Maradó' que recibió de la parcialidad local cuando llego a la cancha "fue un canto al alma”.