Marchas en pleno confinamiento: ¿Puede la Policía detener a los participantes?

En pleno confinamiento establecido por el Gobierno nacional, al que San Juan adhirió, con el fin de bajar los casos de coronavirus y de no colapsar el sistema sanitario, ya se hicieron dos marchas de protesta contra esta medida en la provincia. La primera de ella comenzó a las 23 del viernes 21 de mayo y se extendió hasta pasadas las 00, hora en la que comenzó a regir el aislamiento. La segunda fue el martes cerca de las 16. Ambas fueron similares. Tuvieron como escenario la Plaza 25 de Mayo la cual rodearon con sus autos y camionetas tocando bocinas y flameando banderas de Argentina y la Catedral en la cual hubo aglomeraciones de sanjuaninos con y sin tapabocas. Si bien, hubo momentos en los que se respetó el distanciamiento, hubo otros en los que esto quedó olvidado y las personas quedaron unas al lado de otras sin tener en cuenta esta medida preventiva.

Ante esta situación, DIARIO HUARPE consultó con el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández si estos participantes que infringieron la normativa vigente podían ser detenidos o multados por su accionar y dijo que no hay una prohibición expresa sobre ese tema.

“Por lo general, cuando llega el horario de restricción se retiran, ellos mantienen la distancia, el uso del tapabocas, nosotros no tenemos una prohibición expresa con respecto a lo que son las marchas, en Buenos Aires también se hacen”, comentó.

De lo que se encargan los efectivos policiales en este tipo de manifestaciones masivas es de mantener el orden, evitar que haya desmanes y que se cumplan algunos consejos básicos para evitar contagios como el uso del tapabocas y el distanciamiento social.

Actas de infracción por no respetar el confinamiento

En los dos feriados del 24 y 25 de Mayo, la Policía de San Juan labró 89 actas de infracción por lo que, hasta la noche del martes el número total desde que se inició el confinamiento suma 557.

Hernández informó que la mayoría fueron “por circular en horario nocturno y no estar comprendidos en el sector de excepciones”. Incluso, dio a conocer que esta situación la mayor parte de las veces está acompañada de otras faltas como la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública o el circular en vehículos en aparente estado de intoxicación alcohólica.

“Hay una evidencia en ellos sobre la transgresión, es muy difícil cuando la Policía sorprende a un infractor que éste tenga la templanza suficiente para no incurrir en nerviosismos, errores y demás”, contó.

“Por lo general, la persona que anda transgrediendo la norma es porque anda ligada al consumo de bebidas alcohólicas, alguna fiesta o situación irregular que se termina detectando”, añadió.

Al nerviosismo se le suma que no tienen ningún tipo de certificación para justificar su accionar, cosa que quienes forman parte del personal esencial si cumplen. Éstos últimos suelen llevar un certificado de la empresa o del Estado o algún papel con el que pueden informar que trabajan en determinado lugar, por ejemplo, un recibo de sueldo.

Piden respetar las restricciones horarias

El subsecretario de Seguridad les hizo pedido a los sanjuaninos, que cumplan con las restricciones horarias y realicen de 6 a 18 las actividades que deban hacer como los trámites o la compra de mercadería.

“No es necesario ir a golpear puertas a las 18 en algún negocio o propiciar que negocios abran en horarios prohibidos acompañados por la complicidad de la clientela que va al lugar, en esto tenemos que ser lo más maduros posibles y tratar de evitar la circulación en la calle”, sentenció.

Qué pasa con los vendedores ambulantes

A través de las redes sociales se conocieron algunos reclamos de vendedores ambulantes que se quejaban por no poder salir casa por casa o al centro a realizar ventas.

Uno de los mensajes fue realizado en un grupo de Compra y venta y fue dirigido directamente al gobernador Sergio Uñac. “Me dirijo a usted por este medio, ya que no dan bolilla por otro lado lo hago públicamente. Usted dio confinamiento por nueve días, yo soy vendedor, vendo condimentos casa por casa, ya que usted no me deja salir a trabajar le pido ayuda a usted ya que usted tiene un buen sueldo y qué comer todos los días. Dice que no puedo salir a trabajar porque no soy esencial, pero déjeme decirle que para usted no soy esencial, pero para mi familia si porque por mi trabajo ellos comen”, escribió un hombre de apellido Tobarez en Facebook.

Ante esta situación, Hernández aclaró que sólo están autorizadas las actividades esenciales. Por ejemplo, un vendedor de medias no puede salir debido a las medidas, pero si lo que vende es pan “posiblemente nadie le va a decir nada porque vende alimentos”.

“Si los demás comercios trabajan con delivery, no se puede permitir que ande alguien en la calle ofertando medias y demás cosas que no son esenciales”, sostuvo el subdirector de Seguridad.

Aclaró que sí está permitida la parte de delivery por lo que podrán llevar sus productos a las casas en caso de que les hayan hecho el pedido anteriormente.