Mariano Martínez se tatuó el nombre de su mujer en una significativa parte de su cuerpo

En el día del aniversario de la pareja, el actor sorprendió a la modelo con una hermosa dedicatoria.

Mariano Martínez y Camila Cavallo.

(Foto: Instagram)

Mariano Martínez celebró a lo grande su tercer aniversario en pareja junto a Camila Cavallo, la modelo con la que en el año 2017 lo convirtió en papá nuevamente con la llegada de Alma.

Y

para festejar los tres años de amor, el actor decidió tatuarse el nombre de su

amada nombre por un particular motivo, que explicó a sus seguidores en su

cuenta oficial de Instagram.

“Siguiendo con el festejo de nuestro aniversario,uno de mis regalos es llevar tu nombre tatuado en un lugar que jamas pensé que me iba animar a tocar otra vez con una aguja. Mi pierna izquierda, para mi tiene un enorme significado; es de superación, fuerza y amor“, comenzó Martínez con su relato, recordando su fuerte historia de vida: a los 9 años lo pisó un colectivo y su vida corrió peligro, ya que producto de ese accidente se le desarrolló una gangrena en su pierna izquierda.

(Foto: Instagram)

“Me pisó un colectivo. Yo salía de mi primera clase de dibujo y el bondi pasó muy rápido. Estaba con unos amigos y cruzaba para comprar leche, intenté esquivarlo, pero me agarró la pierna izquierda. Ni me vio, menos mal que le gritaron para advertirle y frenó. Si no, no estaba acá“, contó hace un tiempo en diálogo con Gente.

(Foto: Instagram)

“Muchos conocen la historia y muchos no. Hoy no es el momento de contar eso. Sí decir que estás para siempre en mi Alma, en mi corazón y también en mi piel. Junto con otros dos que significan mucho para mí y uno para vos también. El nombre de nuestra primer hija Alma“, agregó el actor haciendo referencia a que además inmortalizó el nombre de su hija más pequeña y el número “1111“.

(Foto: Instagram)

Y finalmente explicó porqué eligió llevar en su piel el número “1111”: “El número 1111 está formado por las poderosas influencias del número 1, amplificadas y magnificadas cuatro veces. El número 1 resuena con las vibraciones y los atributos de los nuevos comienzos y empezar de nuevo, la independencia y la individualidad, la iniciativa y la asertividad, la ambición y la motivación, el éxito y el liderazgo, el coraje y la fuerza, la creación y la creatividad, la autonomía y la tenacidad, el logro, la felicidad y la plenitud, la innovación, el desarrollo personal y la unidad con la vida. El número 1 nos recuerda que nosotros creamos nuestra propia realidad con nuestros pensamientos, creencias, intenciones y acciones“, dijo.

