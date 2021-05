Maribel Aguirre: “Esta carrera ha sido una de las mejores”

Así como la Vuelta a San Juan Internacional es la referencia máxima del calendario ciclístico argentino, hay más competencias -con otro nivel- que tienen reservado un lugar particular en el año. Un ejemplo de lo anterior es la ‘Clásica 1 de Mayo’, carrera que se celebra anualmente en Salta.

En la última edición, que se disputó durante el último fin de semana, y que contó con la participación de más comprovincianos, la sanjuanina Maribel Aguirre se llevó todos los flashes en la categoría damas elite. Es que ganó la exigente carrera (la secundaron Sofía Marteli y Carolina Maldonado) y terminó posando ante los reporteros gráficos con sus brazos en alto, a instantes de haber cruzado la línea de meta.

-Maribel, felicitaciones por ese triunfazo. ¿Con qué sensaciones te quedás luego de ganar esta ‘Clásica 1 de Mayo’?

-Me quedé muy contenta por haberme quedado con esta carrera. Me gusta mucho. Es una de las más antiguas, me gusta por su gente, el circuito, es épica y al ser una de las últimas temporadas, la disfruté un montón.

-Es una clásica y muchos ciclistas se preparan para ganarla. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Desde cuándo venías preparando esta carrera?

-La vengo preparando después del Campeonato Argentino. Hubo un pequeño parate, pero empezamos de nuevo, pensando también en el Panamericano. Y ahí fuimos, disfrutando de la bici sin tanta presión, y esa preparación continúa, trabajando con los profes, amigos como Nico Tivani o Nico Naranjo, medirme con ellos es elevar mi nivel, elevo mi estado y creo que llegue de una buena manera a la carrera en Salta.

-Anteriormente has podido correr esta competencia. ¿Qué diferencias encontraste en vos, en tu andar arriba de la bici, en esta última edición con respecto a las anteriores?

-Esta fue mi cuarta Clásica en Salta. Anteriormente pude ganar, pero ésta es diferente, porque llegué sola y fue una linda diferencia la que pude sacar. En un momento de la carrera pinché rueda y, tuve que perseguir, pero me sentí muy bien. Si bien toda esta temporada ha sido diferente, creo que esta carrera ha sido una de las mejores.

-¿Qué nos podés comentar al respecto sobre el trazado y el nivel del pelotón?

-El trazado tiene 25 kilómetros aproximadamente. Tiene una subida, se recorre las afueras de la ciudad, luego regresa a la parte céntrica. Eso lo hace clásica, hay partes épicas, calles distintas, más el aliento de la gente a un costado, es muy lindo. En cuanto a los rivales, hubo un muy buen nivel. Años anteriores la carrera se definía temprano, pero el nivel sigue emparejándose y la carrera creciendo.

-Y la pregunta que no puede faltar teniendo en frente a un deportista de selección nacional: ¿Qué se viene con Argentina, cómo viene el trabajo, qué objetivo está en el horizonte?

-Seguimos pensando fuertemente en que se pueda realizar el Panamericano. Esperemos que se pueda realizar. Sería en República Dominicana a mediados de junio. Estamos enfocados en eso. Ese sería el próximo compromiso. Estamos entrenando para tener un buen desarrollo en el Panamericano con la selección de Argentina. Y bueno, iremos viendo cómo sigue la pandemia para demás compromisos.

Fuente: Secretaría de Deportes