Mario Negri: "Muchos quisieron dar por muerto a Macri y a Cambiemos, y se equivocaron"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri, sostuvo hoy que "muchos quisieron dar por muerto al presidente (Mauricio Macri) y a Cambiemos, y se equivocaron", y remarcó que Juntos por el Cambio "sigue unido y firme" tras las elecciones de ayer.



"Muchos quisieron dar por muerto al Presidente y a Cambiemos, y se equivocaron. Me molestó mucho cómo se maltrató a Macri en la campaña y anoche él demostró que actúa como un estadista", remarcó Negri -quien fue reelecto diputado nacional- esta mañana en declaraciones a radio Cadena 3.



En tanto, en declaraciones a Télam, Negri dijo que, a partir de la nueva composición del Congreso nacional, Juntos por el Cambio va a “colaborar y garantizar la gobernabilidad” de la próxima gestión.



“Estamos para colaborar y garantizar la gobernabilidad. Vamos a ser la primer minoría en el Congreso, lo cual es bueno porque nadie tiene mayoría absoluta”, sostuvo Negri, quien destacó que en el Parlamento "vamos a defender a Córdoba y a los que nos votaron”.



De cara a la transición y al nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre, Negri dijo esta mañana que Juntos por el Cambio se comportará como "una oposición constructiva" y expresó que espera que el PJ "sea un gobierno moderado, porque para bailar el tango hacen falta dos".



"Cambiemos sigue unido y firme", remarcó asimismo el diputado y agregó: "De mi parte, haré todo lo que esté a mi alcance para que Cambiemos siga unido y no se traicione la confianza que nos dio la ciudadanía".



Asimismo, consideró que ahora, tras los comicios, "lo más urgente es bajar la incertidumbre económica y política”, y dijo que "los problemas estructurales de la Argentina hay que afrontarlos con racionalidad y sin demagogia".



También remarcó que el gobierno de Alberto Fernández “va a tener la suerte de contar con una oposición que va a honrar el carácter democrático y va a respetar la voluntad popular. Espero que no se equivoquen imaginando que la Argentina puede volver al pasado”.



Al referirse al futuro de la coalición del radicalismo con el PRO luego de la derrota electoral presidencial de ayer, Negri sostuvo que “ahora hay que darse una ducha de agua fría y analizar con serenidad y con tranquilidad”.



“Debemos mantener una coalición de primera minoría en el Congreso, y eso seguramente lo tendremos que reformular”, porque “Gualeguaychú fue una etapa y esta es otra”, dijo en alusión a la Convención Nacional del radicalismo que resolvió, el 15 de marzo de 2015, sumarse a la sociedad política electoral de Cambiemos con el PRO y la Coalición Cívica-ARI.