El debut de Marley en las cocinas de MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López no solo inyectó la cuota de humor y espontaneidad a la competencia, sino que también trajo consigo una inesperada polémica. El conductor de Por el Mundo se puso el delantal en medio de la urgencia familiar que obligó al exfutbolista a viajar a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson.

A pesar de su buena voluntad para colaborar con el ciclo, Marley reveló en una entrevista el "mal gesto" que tuvo Maxi López al momento del traspaso. Contrario a lo que se esperaría en un cambio de guardia, el exfutbolista demostró una actitud que sorprendió al mismísimo animador.

"Ni siquiera me mandó un mensajito, nada. ¡Cero! Como si no existiera", confesó Marley en tono de sorpresa y con su habitual sentido del humor. Y agregó: "Me parece que cuando uno se va y alguien te reemplaza por un tiempo, por lo menos un 'gracias' o un 'suerte' va, ¿no?"

El conductor, conocido por su bajo perfil en polémicas, hizo la revelación sin ánimo de generar conflicto, sino más bien remarcando la frialdad que sintió al asumir un rol que no le es habitual, y que aceptó para colaborar con el canal. Su participación es temporal, y aunque él mismo bromeó con que si le iba mal podría "echar" a Maxi López definitivamente, el reemplazo se dio en un clima de absoluta emergencia para el exfutbolista.