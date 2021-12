Martín Guzmán reveló qué es lo que falta para cerrar el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía Martín Guzmán aseguró que el Gobierno quiere cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible con el Fondo Monetario Internacional con la base de políticas económicas "que le permitan al país seguir en la senda de la recuperación y de reducción de la inflación". Así lo señaló en una entrevista con el diario El País donde también reconoció que es lo que falta para cerrar ese acuerdo.

Guzmán también analizó la evaluación que hizo el FMI sobre el programa de Stand By y consideró que hubo "una profunda autocrítica". "El FMI reconoce que el programa de 2018 fracasó y que no cumplió con ninguno de sus objetivos", remarcó aunque consideró que en el directorio "no se alcanzó una comprensión plena".

De cara a las negociaciones con el FMI por un nuevo programa de facilidades extendidas, que se retomarán el 3 de enero cuando el Fondo regrese a la actividad tras el receso de invierno en Washington DC, Guzmán reiteró que "con el staff se han ido construyendo entendimientos que hoy en día son profundos" , pero reconoció que hay puntos que faltan.

"Falta obtener todos los consensos internacionales que se necesitan para poder tener un acuerdo entre ambas partes", remarcó el titular del Palacio de Hacienda. "Argentina está lista para avanzar, pero aún falta trabajo de comprensión por parte de la comunidad internacional . Ha ido creciendo la recepción de buena parte, se ha ido construyendo un apoyo de buena parte de la comunidad internacional", detalló el ministro que reveló así que todavía no tiene el aval total del directorio.

Además, dejó entrever que el acuerdo no será el punto final al tema de la deuda, en el marco de una idea de acuerdo por etapas que ya planteó el negociador y representante argentino ante el FMI Sergio Chodos. "La carga que (la deuda con el FMI) implica para la Argentina es un asunto que requerirá de más trabajo en los próximos años para seguir avanzando en la construcción de un perfil de vencimientos que cada vez tenga mayor sostenibilidad".

ECONOMÍA REAL Y FINANCIERA

Guzmán destacó la recuperación de la economía en medio de la falta de reservas y tensión por el dólar. " Hoy habría que separar el carril de la economía real del carril de la economía financiera" , aseguró.

Y admitió que un acuerdo no resuelve los problemas que enfrenta la economía argentina. "Un acuerdo nos permite dar un paso importante en un camino que requiere de múltiples pasos para tener la economía tranquila que apuntamos a construir".

El ministro reiteró que el PBI este año va a crecer alrededor del 10%. "El empleo en la Argentina está creciendo fuertemente. La semana pasada se publicaron los datos del tercer trimestre del mercado de trabajo, y vemos la creación de 422 mil empleos, plenamente en el sector privado. La tasa de desocupación viene reduciéndose fuertemente", enumeró al medio español.

En ese sentido, reiteró que el FMI debería avalar un "esquema de políticas macroeconómicas" que "tiene que permitirle al Estado jugar un rol contracíclico que apuntale a la recuperación tan fuerte que la Argentina viene viviendo".