Martín Weber recorre junto al público "Mapa de sueños compartidos" en el Parque de la Memoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una visita guiada por la muestra "Mapa de sueños latinoamericanos", se realizará mañana a las 17, en el Parque de la Memoria, junto al artista chileno Martín Weber, quien recorrió Latinoamérica para obtener las imágenes que se exponen.



El ensayo fotográfico de Weber reúne 110 imágenes tomadas con una cámara de placa a lo largo de los más de 20 años en los que recorrió Latinoamérica con un pizarra en mano donde pedía que escribieran sus sueños quienes accedían a retratarse.



Así recorrió la Argentina, Cuba, México, Perú, Nicaragua, Guatemala, Brasil y Colombia fotografiando comunidades indígenas del nordeste brasileño, pueblos de la Selva Negra nicaragüense y la Selva Lacandona en Chiapas, profesores de Cusco, familias de clase media en Buenos Aires, estudiantes del norte correntino o niños de la frontera en Tijuana.



Weber inició el viaje a partir de interrogantes sobre la revolución nicaragüense: "Un día que debatía con mis amigos de secundaria me di cuenta de que ni yo ni ellos habíamos estado ahí. Ese fue el germen de mis ganas de conocer esos lugares: que no me los cuenten terceros", manifestó.



Curada por Florencia Battiti, la muestra se exhibirá hasta el lunes próximo junto a "Assaig S.T. 1909-1919", de Gonzalo Elvira, cuyas obras entrecruzan los sucesos acontecidos en las “semanas trágicas” que tuvieron lugar en Barcelona (1909) y en Buenos Aires (1919), y traen al presente (2019) la posibilidad de cuestionar las crisis de representación política, social y económica que atraviesan estos 100 años de historia.



Elvira presenta un ensayo en el que la imagen permite pensar en lo atemporal de su estatuto, en la capacidad de establecer sentidos por fuera de su tiempo y, sobre todo, en la posibilidad de universalizar la incapacidad de un sistema que a lo largo de la historia replica la misma lógica.



El Parque de la Memoria está ubicado en avenida Costanera Rafael Obligado 6745, de la Ciudad de Buenos Aires.