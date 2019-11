Más de 20 holandesas en Siria y sus 56 hijos exigen a Holanda su repatriación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los abogados de 23 mujeres holandesas que viajaron a Siria para sumarse a las filas del grupo extremista Estado Islámico (EI) en los últimos años exigieron hoy al Estado holandés su repatriación "lo antes posible", junto a un total de 56 niños, que serían sus hijos.



Las mujeres se encuentran retenidas en los campos de detención de Al Roj y Al Hol, en el noroeste de Siria, según los letrados holandeses André Seebregts y Tom de Boer, que subrayaron que es "necesario repatriar" a estas mujeres y sus hijos, 40 de los cuales nacieron en el país árabe.



Aunque la situación actual es de relativa tranquilidad ya que aún sigue vigente el alto el fuego entre la milicia kurda y las fuerzas turcas, los abogados recuerdan el riesgo del "resurgimiento de la lucha armada" en la zona, la "cercanía del invierno" y la "amenaza de que caigan" en manos de las fuerzas del régimen de Bashar al Assad.



El abogado del Estado, Reimer Veldhuis, explicó ante la Corte que estas mujeres eligieron "por voluntad propia" viajar a una zona que estaba controlada por un grupo extremista como el EI y donde "la gente piensa de otra manera sobre la dignidad humana".



"Han contribuido al funcionamiento del EI y han llevado a sus hijos a un entorno muy violento", agregó Veldhuis, quien recordó que el Gobierno holandés no tiene autoridad en la zona donde se encuentran estas mujeres, ni tiene obligación internacional para repatriar a sospechosos de extremismo.



Además, consideró que la zona "sigue siendo insegura", lo que hace que una posible actuación de funcionarios holandeses allí "sea muy peligrosa" para ellos, reportó la agencia de noticias EFE.



En un procedimiento de urgencia, los jueces se pronunciarán más rápido de lo habitual y prometieron dar un fallo dentro de 10 días.



Por otro lado, otras dos mujeres con tres niños acudieron ayer a la embajada holandesa en Ankara pidiendo ser enviadas a Amsterdam, cumpliendo así con los requisitos del Estado para poder ser extraditadas.



El gobierno de La Haya confirmó este viernes que ya solicitó a Turquía la extradición de una de esas mujeres, pero no de la otra, a la que le fue retirada la nacionalidad holandesa como sospechosa de extremismo, por lo que solo tiene ahora la marroquí, ya que contaba con la doble ciudadanía.



Los familiares holandeses de todas estas mujeres, en especial los que tienen a sus nietos en Siria, llevan años exigiendo al Gobierno de Mark Rutte que recupere al menos a los menores de edad, pero el Estado se ha mantenido firme en su política de no repatriación, a menos que los interesados recurran al consulado holandés más cercano.



Según cifras oficiales, actualmente hay alrededor de 140 holandeses detenidos en campamentos en el noroeste de Siria.