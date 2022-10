El proyecto para la construcción del Túnel de Zonda continúa con la puesta a punto para iniciar las obras desde el mes de noviembre. En ese sentido, el ministro de Obras y Servicios Públicos de San Juan, Julio Ortiz Andino, manifestó que se avanzó mucho y se recibió el visto bueno para la ejecución de su comienzo, que contará con más de 700 empleados.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el subsecretario de Coordinación, Proyectos y Pliegos, Andrés Zini, explicó que si bien aún faltan algunos detalles para lo que será el inicio de la obra, desde la empresa contratista afirmaron que van a utilizarse alrededor de 250 empleados directos en obra. Además de otros 500 que estarán contratados de manera indirecta a través de las empresas de servicio tercerizadas.

“Seguramente en los próximos días la empresa contratista dará a conocer cuándo van a comenzar a contratar, pero esos son los números estimados que van a ser empleados”, agregó el funcionario.

Asimismo, dijo que la obra concreta arrancará durante noviembre, ya que en octubre podría darse la preparación de obradores y la movilización de maquinarias. “La empresa ya está adjudicada, está el último trámite de la inscripción en el registro y aforo del contrato y fundamentando un tema ambiental. El hito es la fecha de inicio”, comentó Zini.

Menos optimista se mostró Alberto Tovares, secretario Adjunto de la Uocra, quien comentó que hace unos días habló con la gente de la UTE que se va a encargar de contratar a la gente que trabajará en las obras del Túnel de Zonda y le comentaron que el inicio de las obras se iba a dar entre 70 y 90 días. "Yo creo que si todo va bien, las obras van a iniciar antes de fin de año, pero si se adelantan, sería muy bueno para nuestro sector porque se emplearía a nuevos compañeros", agregó.

Respecto a la cantidad de contratados que se informó desde el Gobierno, el gremialista dijo que ese número "sería un golazo de media cancha, pero en esto debemos ser muy respetuosos al hablar de cifras". "Sería un número más que importante, pero me gustaría esperar a cuando tengamos los números en la mano. Antes de empezar un proyecto de esta envergadura, solemos juntarnos con la gente que está adjudicada y ahí nos dicen los pasos a seguir. Esta gente me había dicho 140 trabajadores, así que no me gustaría generar tanta expectativa. Los anuncios son buenos, pero los hechos son mejores, vamos a esperar", aseveró.

En tanto, el ministro Ortiz Andino dijo en Radio Colón durante los últimos días que esta firma de contrato se hace con un pliego internacional que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo impone. “En el contrato se ratifican los términos", amplió.

Según las palabras del funcionario, la empresa brasilera que quedó a cargo de los trabajos ya fue notificada y está realizando los últimos trámites de inscripción de su representante técnico en la provincia. "Estimamos que en 15 o 20 días, en lo posible, se va a firmar el acta de inicio. Si fuera por nosotros nos queremos anticipar", aseguró.

"Estamos con el trámite de la inspección de la obra, que no es menor porque participan consultoras del exterior, ya que no tenemos gente para dirigir una obra de ese tipo. La empresa tiene que hacer el proyecto ejecutivo con otra empresa que es una consultora con muchos antecedentes en este tema. Hemos solicitado trabajar con el camino y los portales con toda esa zona. Por eso estimamos tener actividad en el mes de noviembre", comentó Ortiz Andino.

Cabe destacar que las tratativas habían comenzado el 23 de marzo de este año cuando se abrieron los sobres de la licitación y la única empresa que se presentó fue la brasilera. En ese contexto, Queiroz Galvao Construction presentó un presupuesto de $8.469.138.894,96, que era superior a los $5.021.299.807 del monto oficial. En la adjudicación figura como monto del contrato el solicitado por la empresa. De acuerdo a los plazos oficiales, la empresa carioca tendrá un poco más de dos años (730 días corridos) para finalizar los trabajos.

El túnel de Zonda conectará los departamentos Rivadavia y Zonda sin necesidad de rodear la quebrada. Esto acortará considerablemente los tiempos de traslado. Además, con este túnel se logrará una accesibilidad más ágil desde la Ciudad de San Juan hacia la Ruta Interlagos.

El túnel atravesará la sierra de Marquesado con una longitud de 1.100 metros y dos carriles de circulación, uno para ida y otro para vuelta. Tendrá un portal este que se ubicará antes del ingreso al Jardín de los Poetas y un portal oeste que estaría próximo a la rotonda de origen de la ruta del perilago. El mismo alojará en su interior a la tubería troncal del Acueducto Gran San Juan, la de gas proyectada para alimentar los departamentos involucrados, como también fibra óptica y posibilidades de tendido de energía eléctrica para la zona.