El Gobierno de San Juan se encuentra en un proceso de negociación con el Grupo Queiroz Galvao Construction S.A. para la construcción del Túnel de Zonda, obra que unirá ese departamento, Ullum y el Gran San Juan. La compañía brasileña, la única que se presentó a la licitación, propuso un presupuesto más elevado al oficial, por lo que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos le solicitó que bajara los precios para adjudicarle la obra. La empresa aceptó y presentará una nueva oferta, seguramente la semana que viene, según informó el ministro Julio Ortiz Andino.

La adjudicación de la megaobra se demoró tras la apertura de sobres. Queiroz Galvao fue la única empresa que se presentó, con un presupuesto de $8.469.138.894,96, por encima de los $5.021.299.807. Si bien desde el Gobierno reconocieron los problemas de la inflación con los precios de los materiales de construcción y la mano de obra, mantuvieron la postura que el desfasaje de más de $3.000 millones era elevado.

Publicidad

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará la obra. El Gobierno le solicitó que haga una excepción a la otorgación de créditos para negociar una nueva oferta con la empresa. "Le hemos marcado varios puntos y están dispuestos a bajarlos. Estamos haciendo un esfuerzo conjunto", dijo Ortiz Andino en rueda de prensa. El funcionario uñaquista aseguró que la semana que viene se conocerá la nueva oferta de la compañía.

La realización de la obra parece tener buen puerto. Al principio de la licitación, el panorama no era muy bueno por la presentación del presupuesto elevado y por una negativa inicial del BID a negociar la oferta. Pero eso cambió. En caso de que no se hubiera podido dar la negociación, entre las posibilidades que había estaba la de hacer una contratación directa con otra empresa, pero eso implicaba otro problema mayor, ya que Argentina no existen empresas con experiencia en la realización de túneles ni con las maquinarias necesarias.

Dato

De la ejecución de la obra del Túnel de Zonda dependen dos construcciones más como lo son el Acueducto del Gran Tulum y el Parque Quebrada de Zonda.