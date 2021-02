El diputado por Chimbas, Andrés Chanampa, presentó días atrás el proyecto de ley "Ficha Limpia", el cual busca que todo dirigente de San Juan que aspire a ocupar un cargo electivo, partidario o bien cualquier otro en el ámbito público no cuente con antecedentes penales. Tras esto, DIARIO HUARPE, consultó a cada uno de los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados y todos se mostraron a favor de apoyar la iniciativa. Acción que servirá, sin dudas, para que sea tratado ni bien se retomen las sesiones durante el mes de abril, tras el discurso de apertura del gobernador Sergio Uñac.

Si bien todos los consultados coincidieron al decir que no conocen los pormenores del proyecto presentado por el bloquista, también aclararon que iniciativas de este tipo deben ser apoyadas y debatidas para el bien de la actividad política.

De aprobarse este proyecto, todo aquel dirigente político con causas judiciales relacionadas con genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos contra la administración pública, contra el orden económico y financiero, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad y violencia de género, entre otros, no podrá buscar ningún cargo electivo municipal, provincial o nacional. La iniciativa busca modificar la Ley 815 de los partidos políticos, 268 de Modernización del Estado y la 560-E que es la ley de la Ética Pública.

Si San Juan aprueba esta iniciativa de "Ficha Limpia" para sus políticos, se sumaría así a provincias como Chubut y Mendoza que son pioneras a nivel nacional en esta materia.

Unánime apoyo legislativo a la Ficha Limpia

Celina Ramella / Bloque Justicialista

"A título personal la iniciativa me parece muy buena. Todavía no lo hemos hablado en el bloque, pero conozco el proyecto, me parece muy bueno y calculo que saldrá aprobado. Mucha gente piensa que los políticos no hacemos nada y con esto la idea es poder demostrarle a la gente que no hay nada para ocultar. Además esto nos ayudará a conocer a todos los que aspiran a un cargo".

Florencia Peñaloza / Bloque CONFE Somos Todos

"Todos los proyectos que sumen a la transparencia de la función pública deben ser bienvenidos y por ende debatidos. Somos los representantes del pueblo y debemos demostrar todo lo que somos. Este proyecto seguramente será debatido entre todos".

Horacio Quiroga /Bloque Frente Grande

"No conozco el proyecto todavía, no obstante entiendo que todo político debe tener la ficha limpia. Si hay sentencia firme o antecedentes penales no corresponde asumir ninguna responsabilidad en el manejo de la cosa pública. No soy abogado, pero desde el sentido común entiendo que si hay sentencia firme no se debe asumir ningún cargo. Todo funcionario público debe ejercer con transparencia la inmensa responsabilidad que nos da la ciudadanía".

Gustavo Usin / Bloque Actuar

"Si bien todavía no he tenido la oportunidad de acceder al proyecto, entiendo que es similar al que se aprobó recientemente en Mendoza. Lo veo como un avance en materia institucional, debería abarcar todos los poderes del Estado. Vamos a esperar que tome estado parlamentario, para en comisiones, analizarlo, hacer nuestros aportes, para que si sale, sea bien completa y cumpla con el espíritu y fin que tiene".

Enzo Cornejo / PRO Juntos por el Cambio

"Como siempre desde el bloque que presido, el Bloque PRO Juntos por el Cambio y como parte del Interbloque Con Vos, mantenemos la convicción de velar por la claridad y la transparencia, que son factores que permiten llevar tranquilidad a los sanjuaninos. Consideramos fundamental que nuestros representantes deban poseer principios y valores que permitan desempeñar su rol de la mejor manera y que cumplan con el objetivo principal que es trabajar por y para los sanjuaninos. Estamos convencidos en que estos proyectos deben tratarse en comisión, para enriquecerlos y lograr un proyecto superador en beneficio de todos, logrando así poco a poco levantar la imagen de la política que actualmente esta tan mal vista por manejos y formas del gobierno nacional de turno.

Marcelo Mallea / Bloque del Este

“En términos generales un proyecto de este tipo siempre es bueno y por lo tanto debe ser tratado y debatido en el recinto. Aunque no conozco los pormenores del mismo apoyaremos su debate en la Cámara”.

Sergio Miodowsky / Bloque Producción y Trabajo

“En otras provincias esto de la Ficha Limpia en dirigentes políticos ya está funcionando. Es importante que un proyecto sobre este tema ingrese en la agenda de la Cámara de Diputados para ser debatido. No conozco los pormenores del proyecto, pero la finalidad del mismo seguro que debe ser apoyada”.

Enrique Montaño / Bloque San Juan Primero

“Esto en Brasil está vigente y el proyecto me parece correcto. Es la manera de ir limpiando toda esta cuestión de la política. Será un proyecto que lo estudiaremos a fondo con los asesores leales, pero que tendrá nuestro apoyo. La sociedad en general está descreída de la política y estas acciones hacen más transparente el accionar de los dirigentes políticos. Estas iniciativas y tener la Ley de Acceso a la Información Pública le hacen bien a la política”.